Midterms US : la vague bleue menace la majorité républicaine

Les élections de mi-mandat du 3 novembre 2026 pourraient voir les Démocrates reprendre le Congrès grâce à une vague bleue, menaçant la politique de Donald Trump.

Les Américains se rendent aux urnes le mardi 3 novembre 2026 pour des élections de mi-mandat qui s'annoncent décisives pour l'équilibre du pouvoir. Ce scrutin, intervenant à la moitié du second mandat du président Donald Trump, pourrait entraîner la perte de la fragile majorité républicaine au Sénat et à la Chambre des représentants. Les sondages indiquent actuellement que les Démocrates sont favoris pour obtenir la majorité des sièges, réalisant ainsi ce qu'ils appellent une " vague bleue ".

Enjeux sénatoriaux et bastions contestés

Un peu plus d'un tiers des sièges du Sénat seront en jeu mardi lors de ces élections de mi-mandat aux États-Unis. Les Démocrates espèrent ainsi ravir la majorité, dont les Républicains disposent actuellement avec 53 élus. Parmi les 35 postes en jeu, pour un mandat de six ans, les projections de l'organisation Cook Political Report montrent qu'il est impossible de désigner un camp victorieux en Alaska, dans l'Iowa, le Kansas, le Maine, le Michigan, l'Ohio et le Texas. À l'exception du Michigan, tous ces États sont pour le moment représentés par un Républicain.

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Climat électoral et coûts de la vie

La campagne électorale autour de la hausse des coûts de la vie, des prix élevés du carburant et de la politique erratique du président Donald Trump donne le vent en poupe aux candidats démocrates. La proposition la plus marquante soumise au vote est sans nul doute la proposition 40 en Californie, qui permettrait aux habitants de cet État de l'ouest d'approuver la toute première taxe sur les milliardaires au monde. Son principe est simple : une taxe unique de 5 % sur les résidents dont la fortune dépasse le milliard de dollars. La Californie comptant quelque 250 milliardaires, qui possèdent une richesse totale de 2.400 milliards de dollars, soit la moitié du produit intérieur brut de l'État, cette taxe devrait rapporter environ 100 milliards de dollars.

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Impact économique et santé publique

L'essentiel de ce montant serait utilisé pour financer les soins de santé mis à mal par la perte de fonds fédéraux consécutive au One Big Beautiful Bill Act de l'administration Trump. Entre 175 et 200 millions d'électeurs états-uniens sont appelés aux urnes pour décider de la composition de la Chambre des représentants, où siège jusqu'à présent une courte majorité républicaine. Les 435 sièges, pour un mandat de deux ans, sont en jeu. Si le résultat semble acquis dans de nombreuses circonscriptions, la lutte reste indécise dans 50 districts. Les Démocrates visent une majorité de sièges pour bloquer la politique de l'administration Trump.

Réactions judiciaires et calendrier

La Cour suprême des États-Unis a rejeté lundi (heure locale) un recours de l'administration Trump lui demandant de contraindre la Californie à isoler les bulletins de plus de 20.000 électeurs, pour des doutes présumés sur leur nationalité américaine. Cette décision tombe à la veille des scrutins de mi-mandat. Pour cela, ils devront conserver leurs 214 élus et enregistrer au moins quatre victoires supplémentaires. Les résultats sont attendus dans la nuit de mardi à mercredi, heure belge, marquant potentiellement le début d'une période de blocage législatif pour le président.