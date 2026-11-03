Mika Godts au PSG : Luis Enrique valide la progression du jeune Belge

Trois mois après son transfert à Paris, Mika Godts séduit Luis Enrique. Le jeune attaquant de l'Ajax brille et pourrait débuter face à Villarreal.

À trois mois de son arrivée au Paris Saint-Germain, Mika Godts s'impose déjà dans le groupe parisien. Le jeune ailier belge de 21 ans a rapidement gagné la confiance de Luis Enrique, qui s'est déclaré satisfait de son adaptation et de sa progression.

Recru cet été à l'Ajax pour environ 45 millions d'euros, l'attaquant a déjà marqué son premier but sous le maillot parisien. Son début de saison se déroule exactement comme prévu pour les dirigeants du club.

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Une validation technique de Luis Enrique

À la veille du déplacement du PSG à Villarreal en Ligue des champions, le technicien espagnol a salué l'évolution du joueur. Il a déclaré : On est content de son adaptation. Il faut rester prêt et calme pour profiter de chaque opportunité.

Le sélectionneur a également précisé que le Diable rouge pourrait connaître sa première titularisation en Ligue des champions sous les couleurs du club parisien lors de ce match décisif.

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Une intégration réussie et positive

En interne, les retours concernant Mika Godts sont particulièrement positifs. Un proche du groupe décrit le jeune joueur comme un top gars, apprécié pour son comportement au quotidien et sa nature agréable bien qu'un peu réservée.

Il parle français, ce qui facilite aussi les échanges avec le staff. Cette maîtrise de la langue a clairement contribué à son intégration rapide au sein de l'effectif professionnel et du corps técnico-sportif.

Des performances concrètes en championnat

La semaine dernière, Mika Godts s'est illustré avec deux buts et une passe décisive en championnat lors des rencontres face à Lyon et au Havre. Ses performances ont convaincu l'entraîneur espagnol qui n'a pas caché sa satisfaction.

Après son match contre Le Havre, Luis Enrique a estimé qu'il prend de plus en plus confiance. Il a ajouté qu'il a presque tout bien fait aujourd'hui et qu'il possède cette capacité à marquer et à délivrer des passes décisives.

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Un profil complet et recherché

Au sein du club, on estime que tout se déroule comme prévu pour le jeune international belge. Son parcours inclut son premier but en sélection contre l'Italie en Ligue des nations avant son premier but au PSG.

Un membre du club résume cette dynamique avec optimisme en demandant s'il existe meilleure entrée en matière pour un joueur ambitieux. Les perspectives pour la suite de la saison restent très prometteuses.