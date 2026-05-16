Militao and Vinicius Junior Deny Rumored Brazilian Escorts in Madrid

The article describes how defenders Eder Militao and Vinicius Junior denied the rumors of hiring bodyguards and escorts from Brazil to come to Madrid.

Le contexte global du Real Madrid n'est pas le plus sain du monde pour l'instant. Après les polémiques autour de Mbappé et la bagarre entre Tchouaméni et Valverde, c'est désormais au tour de deux Brésiliens de se trouver dans la tourmente des médias.

Nouveau tremblement de terre au Real Madrid, et cette fois-ci, Eder Militao sort du silence et publie un long communiqué sur Instagram. Dans ce long texte, le défenseur dément les rumeurs qui le citent. L'une d'entre elles est initiée par le journaliste brésilien Leo Dias, et voudrait que Militao et Vinicius Junioraient engagé des escortes brésiliennes afin qu'elles viennent à Madrid. C'est cette initiative qui serait à l'origine de la rupture entre Vini et l'influenceuse, Virginia Fonseca.

L'entourage de Vinicius Junior a démenti cette rumeur, tandis qu'Eder Militao a pris la parole publiquement pour y mettre un terme





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