Ministre wallon satisfait des résultats de la mission économique belge en Turquie

Le ministre Pierre-Yves Jeholet a déclaré son satisfaction quant aux résultats de la mission économique belge en Turquie, soulignant la douzaine de partenariats et protocoles d'accords annoncés entre des sociétés wallonnes et turques, principalement dans les secteurs de la défense, de l'alimentation et de l'aéronautique.

Le ministre wallon de l' Économie et de l'Industrie Pierre-Yves Jeholet (MR) s'est déclaré satisfait des résultats de la mission économique belge en Turquie. Il a souligné la douzaine de partenariats et protocoles d'accords annoncés par des sociétés du sud du pays et pointé la nécessité, pour le politique, de jouer les facilitateurs, notamment en supprimant certaines contraintes pour les entreprises.

Comme la plupart des ministres de la délégation, Pierre-Yves Jeholet a souligné le rôle de la Reine durant les trois premiers jours de cette mission. Cela a ouvert les portes par rapport aux autorités, mais aussi aux entreprises. Elle a mené ça de maître façon. Elle avait la maîtrise de tous les dossiers, une grande disponibilité et une attention pour tous les acteurs présents.

Santé et défense Une douzaine de partenariats ou protocoles d'accord ont été annoncés à Istanbul et Ankara entre des sociétés wallonnes et turques, principalement dans les secteurs de la défense, de l'alimentation et de l'aéronautique, mais la mission ne s'arrête pas au vol retour en Belgique. L'important, ce sont tous les contacts qui ont été pris et qu'il faut conserver et concrétiser en contrats.

C'est cela le vrai défi maintenant, évoquant des visites très importantes dans les domaines de la santé et de la défense principalement. Ce dernier secteur, qui pèse en Wallonie près de 1,8 milliard d'euros et 4000 emplois, était particulièrement scruté, avec de nombreuses visites d'entreprises locales





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