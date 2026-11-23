La police et Child Focus lancent un avis de recherche pour Mira Hassen, 15 ans, disparue dimanche à Laeken. Elle nécessite des soins médicaux urgents.

La police nationale et l'organisation Child Focus ont officiellement lancé un avis de recherche urgent pour Mira Hassen, une adolescente de quinze ans. Cette démarche intervient à la suite de sa disparition survenue dimanche dernier, lorsqu'elle a quitté son domicile situé rue Van Gulick à Laeken, dans la banlieue bruxelloise. La jeune fille n'a plus donné signe de vie depuis 14 heures ce jour-là, déclenchant une alerte immédiate des autorités compétentes.

Signalement physique et état de santé

Les enquêteurs précisent que Mira Hassen mesure un mètre cinquante-trois et présente une corpulence normale. Elle possède de longs cheveux noirs qu'elle porte lissés et pourrait porter une veste en similicuir de couleur bordeaux au moment de son départ. Un facteur aggravant majeur dans cette situation est que la jeune fille a impérativement besoin de soins médicaux, ce qui rend sa localisation et son retour à son domicile d'autant plus critiques pour sa sécurité et sa santé.

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Coordination des forces de police

Ce lundi, la police a activé ces procédures de recherche officielles à la requête directe du parquet de Bruxelles. Cette autorité judiciaire a demandé la mobilisation des ressources policières pour tenter de retrouver la trace de la jeune fille disparue. L'objectif est de localiser Mira Hassen afin de s'assurer de son bien-être physique et de la mettre en sécurité, compte tenu de ses besoins médicaux spécifiques signalés par son entourage.

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Appel à la vigilance publique

Toute personne disposant d'informations concernant l'endroit où se trouve Mira Hassen ou les circonstances de sa disparition est instamment priée de contacter les services de police. Les citoyens peuvent transmettre ces informations cruciales en appelant le numéro gratuit dédié à cette crise, qui est le 0800/30.300. Une autre option de contact est disponible via l'adresse électronique spécialisée dans la gestion de ce type de crise.

Urgence et prochaines étapes

La situation reste critique alors que les heures de recherche s'accumulent depuis dimanche après-midi. La coordination entre Child Focus et les unités policières sur le terrain s'intensifie pour couvrir la zone de Laeken et ses environs. Les autorités espèrent que le public, en étant attentif aux descriptions physiques fournies, pourra aider à localiser Mira Hassen rapidement et garantir l'accès aux soins médicaux dont elle a besoin.