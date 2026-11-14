Mirra Andreeva élimine Jessica Pegula en demi-finale des WTA Finals

La Russe Mirra Andreeva bat l'Américaine Jessica Pegula en deux sets pour rejoindre la finale des WTA Finals, où elle affrontera Svitolina ou Noskova.

La jeune joueuse russe Mirra Andreeva a décroché sa place en finale des WTA Finals après avoir éliminé l'Américaine Jessica Pegula, classée cinquième mondiale. La rencontre, qui s'est achevée au bout de une heure et vingt-cinq minutes de jeu, a vu la Russe s'imposer en deux manches sèches sur le score de six jeux à trois, puis six jeux à quatre. Cette victoire marque une étape clé dans la progression de la protégée de Maria Sharapova sur la scène internationale.

Une victoire technique décisive

Le premier set a été particulièrement tense, Mirra Andreeva ayant dû répondre immédiatement après avoir concédé un break lors du troisième jeu. Sur la lancée de cette remontée, elle a réussi à faire la différence lors du huitième jeu pour mener cinq jeux à trois avant de conclure la manche. Jessica Pegula a tenté de revenir dans la partie en ouvrant le second set par un service non confirmé, mais la régularité de sa rivale a permis à Andreeva d'aligner les jeux décisifs pour remporter le match sur sa première balle de match.

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Cette rencontre marquait la première opposition entre ces deux joueuses, mais elle était précédée d'une polémique née quelques jours plus tôt lors d'une séance d'entraînement. Jessica Pegula, originaire de Buffalo, avait été filmée à son insu en critiquant la Russe, qu'elle ne supportait pas. L'Américaine qualifiait alors le comportement de sa future adversaire de " La Sibérienne ", une déclaration qui a ajouté une dimension personnelle intense à ce quart de finale.

Le parcours contrasté de Jessica Pegula

À trente-deux ans, Jessica Pegula disputait son cinquième Masters féminin consécutif, confirmant sa stabilité sur le circuit WTA. Elle était également finaliste de l'édition 2023 qui s'était déroulée à Mexico, où elle s'était inclinée face à Iga Swiatek. Son parcours n'a cessé de progresser, bien qu'elle ait été arrêtée l'an dernier au stade des demi-finales à Riyad par la future lauréate Elena Rybakina. Cette défaite ne met pas fin à une carrière brillante, mais son élimination précoce cette année marque une pause dans sa dynamique précédente.

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La performance de Mirra Andreeva illustre sa capacité à gérer la pression dans les moments charnières, une qualité essentielle pour les jeunes talents ambitieux. En réussissant à neutraliser l'expérience de Pegula, elle démontre une maturité tactique rare pour son âge. Cette victoire représente un tremplin significatif pour la suite de sa saison et conforte sa position parmi les joueuses les plus prometteuses du circuit actuel.

La finale et ses enjeux futurs

Mirra Andreeva se qualifie désormais pour la finale qui se jouera dimanche prochain. Elle y affrontera soit l'Ukrainienne Elina Svitolina, classée sixième mondiale, soit la Tchèque Linda Noskova, huitième mondiale, qui s'affrontent dans la seconde demi-finale. Cette issue promet d'être un duel de haut niveau opposant des joueuses parmi les plus en forme de la saison. La gagnante de cette rencontre décrochera le titre prestigieux des WTA Finals, couronnant une saison exceptionnelle.

Les attentes autour de Mirra Andreeva sont énormes, surtout après avoir surmonté les distractions médiatiques et les tensions préalables à la rencontre. Sa capacité à rester concentrée malgré les commentaires publics de Jessica Pegula est une démonstration de force mentale. Si elle l'emporte dimanche, elle deviendra l'une des plus grandes vedettes émergentes du tennis féminin, rejoignant le cercle très fermé des lauréates de ce tournoi majeur.