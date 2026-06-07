Mirra Andreeva : la nouvelle reine de Roland-Garros sacrée à 18 ans

Mirra Andreeva remporte Roland-Garros 2025 en battant Maja Chwalinska, devenant la plus jeune lauréate depuis Monica Seles. Retour sur le parcours fulgurant de la jeune Sibérienne, ses défis et sa maturité précoce.

Mirra Andreeva a inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire du tennis en remportant Roland-Garros 2025 à seulement 18 ans. Sur la terre battue parisienne, elle a dominé la Polonaise Maja Chwalinska en deux sets (6-3, 6-2), devenant ainsi la plus jeune lauréate du tournoi depuis Monica Seles en 1992.

Ce sacre éclatant marque l'aboutissement d'une ambition née dans les paysages enneigés de Krasnoïarsk, en Sibérie, mais elle ne compte pas s'en contenter. Dès 2023, elle affichait son objectif de remporter 25 titres du Grand Chelem, soit un de plus que les codétenteurs du record, Margaret Court et Novak Djokovic. Aussi loin qu'elle se souvienne, le court de tennis a toujours été son terrain de jeu. Née le 29 avril 2007, elle accompagne d'abord sa sœur aînée Erika.

À six ans, elle s'empare de la raquette, sous l'impulsion de sa mère, qui s'est prise de passion pour le tennis grâce à Marat Safin. Le talent des filles étant flagrant, la famille quitte les rives du fleuve Ienisseï pour celles de la mer Noire, à Sotchi, puis en 2022 pour la côte d'Azur. Plutôt que l'académie Nadal, les sœurs préfèrent celle de Jean-René Lisnard à Cannes. La droitière d'1,75 m a l'habitude de griller les étapes.

En avril 2023, six mois après ses débuts sur le circuit, elle remporte son premier match au WTA 1000 de Madrid. L'année suivante, elle se hisse en demi-finales de Roland-Garros et remporte à Iasi (Roumanie) son premier titre. En février 2025, elle devient à Dubaï, à 17 ans et 299 jours, la plus jeune joueuse à gagner un WTA 1000 avant d'enchaîner à Indian Wells en battant Iga Swiatek (2e mondiale) et Aryna Sabalenka (1re).

De quoi atteindre la 5e place mondiale. Mais cette ascension éclair a un prix. Dès 14 ans, Andreeva subit la violence des réseaux sociaux et des menaces qui la terrorisent alors. Aujourd'hui, elle s'est entourée d'une psychologue, avec qui elle développe des parades mentales : chantonner dans sa tête en plein échange ou visualiser un immense panneau rouge.

Souvent questionnée sur l'invasion russe en Ukraine, comme cette semaine alors qu'elle affrontait la native de Kiev Marta Kostyuk, Andreeva esquive et dit se concentrer uniquement sur son jeu. Elle est plus prolixe quant à sa relation fusionnelle avec sa coach Conchita Martinez, à qui elle voue une admiration sans bornes.

La championne espagnole, victorieuse à Wimbledon en 1994, décrit Andreeva comme une fille très gentille, très attentionnée, qui sourit beaucoup en dehors des courts, avec qui on peut jouer aux cartes et rire. Martinez souligne l'alchimie entre elles, expliquant qu'elle a toujours essayé de montrer le meilleur d'elle-même à Andreeva pour l'inspirer, mais qu'aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Si Andreeva fait parler la puissance de son coup droit, c'est également dans la tête qu'elle a progressé.

Inconsolable après sa médaille d'argent en double avec Diana Shnaider aux Jeux Olympiques de Paris, fébrile et agacée au point de sortir de son match l'an passé en quarts à Roland-Garros face à la sensation Loïs Boisson, elle a su cette fois dompter l'événement. Elle a ainsi laissé au vestiaire la version d'elle-même capable de frapper sa raquette au sol et d'insulter le public d'Indian Wells en mars dernier.

Après sa victoire à Paris, elle confiait être excitée comme une puce, n'arrivant pas à y croire, ce qui avait déterminé sa façon de jouer. Maintenant qu'elle vieillit, elle devient un peu plus mature à chaque match. En plus d'un premier trophée majeur, Andreeva a mené à bien une quête parallèle à Paris: collectionner un pin's à épingler à son accréditation après chaque victoire.

Ce sacre n'est que le début d'une carrière qui s'annonce exceptionnelle, portée par une détermination sans faille et un talent inné





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