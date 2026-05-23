Mise à jour sur la déclaration et les remboursements d’impôt dans le système MyMinfin du SPF Finances

Cette brève mise à jour couvre les principales questions avant et après l’envoi de déclaration et la modification de la proposition de déclaration simplifiée.

Si vous renvoyez les documents au SPF Finances par la poste (déclaration papier ou formulaire papier de modification de la proposition de déclaration simplifiée). Votre déclaration doit parvenir au SPF Finances pour le 30 juin 2026 soit via le formulaire papier (si vous avez reçu votre proposition par la poste) : le formulaire doit parvenir au SPF Finances pour le 30 juin 2026.

Si vous passez par un expert-comptable, celui-ci a jusqu’au 15 juillet 2026 pour modifier ou compléter votre proposition via MyMinfin (Tax-on-web). 3. J'ai reçu ma proposition de déclaration simplifiée et je reçois un remboursement. Quand vais-je recevoir mon remboursement ? (il n’est malheureusement pas possible de donner une date précise).

La date du remboursement sera indiquée sur votre avertissement-extrait de rôle 4. Je n’ai pas encore reçu ma déclaration ou ma proposition de déclaration simplifiée, que dois-je faire ? Le SPF Finances envoie la déclaration ou la proposition de déclaration simplifiée par la poste uniquement dans des cas spécifiques les envois sur papier sont limités aux personnes qui ne réalisent pas leurs démarches administratives en ligne jusquà le 30 juin 2026.

Même si vous recevez votre document par la poste, vous pouvez toujours consulter votre déclaration ou proposition de déclaration simplifiée en ligne via Vous ne souhaitez pas réaliser vos démarches administratives en ligne et vous n’avez pas encore reçu votre déclaration ou votre proposition de déclaration simplifiée 5. Quand je regarde le calcul provisoire de mon impôt, je vois que je devrai payer plus ou que je serai moins remboursé par rapport à l’année passée.

Pourtant, ma situation n’a pas changé. Pourquoi cette différence ? Parfois, vous devez payer plus ou vous recevez un remboursement moins élevé que l’année prošlog pour comprendre la raison de cette différence, vous pouvez comparer les données des deux déclarations (ou propositions de déclaration simplifiée) concernées.

Votre précompte professionnel a diminué (par exemple, si vous avez changé de travail ou si vous êtes retraité) le précompte professionnel est tenu chaque mois sur votre salaire, votre pension etc. comme une sorte de”provision”sur le montant de l’impôt final. Une ou plusieurs personnes ne sont plus à votre charge (si vos enfants ne sont plus domiciliés à votre adresse par exemple) vous n’avez plus fait de dépenses donnant droit à une réduction d’impôt (par exemple, si vous avez remboursé totalement votre emprunt hypothécaire) vous aviez l’année dernière droit à un avantage fiscal qui est supprimé ou réduit à partir de cette année.

Vous êtes maintenant imposé séparément - et donc plus conjointement - en raison d’une séparation (de fait) du décès de votre partenaire etc.Si vous recevez une proposition de déclaration simplifiée 7. J’ai une question sur un code un montant etc. système sécurisé de mandat. Prenez contact à temps avec votre expert-comptable pour cela. Votre expert-comptable créera un mandat dans notre application sécurisée.

Vous devrez ensuite signer ce mandat.10. Je n’ai pas encore reçu ma fiche de pension de Service fédéral des Pensions. Que dois-je faire ? Vous n’avez pas nécessairement besoin d’avoir votre fiche de pension du Service fédéral des pensions





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