Mister Explosive : L'IA au service de la propagande iranienne ludique et virale

Le régime iranien utilise une nouvelle arme de désinformation massive : Mister Explosive, un collectif produisant des vidéos en LEGO générées par intelligence artificielle. Ces contenus courts, colorés et humoristiques visent à séduire les jeunes générations, en particulier Donald Trump, en transformant la propagande en divertissement ("slopaganda").

Sous le nom de code Mister Explosive se cache une opération de propagande d'un genre nouveau, orchestrée par le régime iranien et diffusée à l'échelle mondiale. Loin des discours officiels austères, cette stratégie repose sur la création de contenus ludiques et viraux, principalement des vidéos au format LEGO, générées par intelligence artificielle. Explosive Media, le collectif derrière cette initiative, se présente comme indépendant, tout en reconnaissant le régime iranien parmi ses clients.

Il s'agit d'une équipe de jeunes créateurs qui ont su exploiter le potentiel universel et attrayant du langage visuel des LEGO pour transformer la propagande en une forme de divertissement accessible et partageable. Ces vidéos, d'une courte durée et aux couleurs vives, adoptent un ton presque enfantin, mais délivrent un message unifié et constant : celui d'un Iran héroïque, résistant face à un adversaire dépeint comme surpuissant, les États-Unis. L'homme au centre de ces attaques est fréquemment Donald Trump, ciblé, moqué et ridiculisé avec une efficacité redoutable. L'objectif est clair : parler aux jeunes générations, susciter l'engagement et devenir viral. La stratégie adoptée a même été baptisée « slopaganda », un terme combinant « slop » – désignant un contenu produit rapidement, en masse et à faible coût – et « propagande ». En substance, il s'agit d'une masse de contenus générée par IA, conçue pour une diffusion et un partage massifs. Le problème majeur de cette approche réside dans le mélange de l'humour, des approximations et, trop souvent, de mensonges purs et simples. La propagande n'est certes pas nouvelle, mais l'avènement de l'intelligence artificielle lui confère une instantanéité, une dimension industrielle et une portée mondiale sans précédent. Mister Explosive n'est d'ailleurs pas un acteur isolé dans cet écosystème émergent. Derrière ces contenus se cache un véritable écosystème complexe, impliquant plusieurs studios, de nombreux comptes sur les réseaux sociaux, et même des relais officiels. On observe une transition d'une propagande centralisée vers une galaxie d'acteurs hybrides, naviguant entre la création de contenu original et le partage opportuniste de matériels qui divertissent et servent leurs objectifs. Un exemple frappant de cette tactique est la récente vidéo qui a largement fait le buzz : un détournement de la célèbre chanson Voyage Voyage, transformée en Blockade Blockade, en référence directe au blocage du détroit d'Ormuz évoqué par Donald Trump. La vidéo met en scène un Trump façonné en chanteur des années 80, arborant une coiffure volumineuse et une veste colorée. L'intention est manifeste : tourner en dérision la gestion américaine de la crise, et le succès de cette démarche est indéniable. Ce qui rend cette stratégie particulièrement intéressante, c'est l'Iran qui utilise littéralement les armes rhétoriques et médiatiques de Donald Trump contre lui-même, se positionnant ainsi en "arroseur arrosé". Les montages rapides, l'humour omniprésent, les références à la culture pop et le trolling sont exactement les codes que Donald Trump lui-même maîtrise et utilise. Il a par le passé partagé des vidéos détournées de chansons, de films, et même des montages le représentant en figures religieuses. En d'autres termes, Téhéran s'approprie la grammaire du mouvement MAGA pour le retourner contre son instigateur et s'en moquer ouvertement, démontrant une adaptabilité et une intelligence stratégique remarquables dans le paysage informationnel contemporain. Cette analyse a été menée par Jim Nejman, un expert des nouvelles formes de communication et de désinformation





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