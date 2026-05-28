Moïse Kouame, 17 ans, se qualifie pour le 3e tour de Roland-Garros après un match épique

Le jeune Français Moïse Kouame, 318e mondial, a battu le Paraguayen Adolfo Daniel Vallejo (71e) en 5 sets et 4h56 de jeu, devenant le plus jeune joueur à atteindre le 3e tour à Roland-Garros depuis 1988. Il affrontera Alejandro Tabilo au prochain tour.

Moïse Kouame , jeune prodige français de 17 ans, a écrit une nouvelle page de l'histoire de Roland-Garros en se qualifiant pour le troisième tour du tournoi, au terme d'un combat titanesque de 4 heures et 56 minutes contre le Paraguayen Adolfo Daniel Vallejo, classé 71e mondial.

Le score final de 6-3, 7-5, 3-6, 2-6, 7-6 (10/8) témoigne de l'intensité de cette rencontre disputée sur le court Suzanne-Lenglen. Kouame, qui participait à son premier tournoi du Grand Chelem grâce à une invitation des organisateurs, a fait preuve d'une maturité et d'une combativité exceptionnelles pour son âge.

Natif de Sarcelles et classé 318e à l'ATP, il a su renverser une situation délicate dans le super tie-break décisif, menant 6/1 avant de voir son adversaire revenir à 6/7, puis de conclure sur sa première balle de match. Cette victoire fait de lui le plus jeune joueur à atteindre le troisième tour à Roland-Garros depuis Michael Chang en 1988, un exploit qui rappelle les débuts prometteurs des légendes du tennis.

Au premier tour, Kouame avait déjà créé la sensation en éliminant le vétéran croate Marin Cilic, ancien finaliste de Wimbledon et vainqueur de l'US Open. Ce succès en trois sets secs (7-6, 6-2, 6-1) avait donné le ton de son parcours exceptionnel. Face à Vallejo, le jeune Français a dû puiser dans ses réserves physiques et mentales pour résister à la pression.

Le match a basculé à plusieurs reprises : après avoir remporté les deux premiers sets, Kouame a vu son adversaire recoller en gagnant les deux suivants, avant de s'imposer au bout du suspense dans le cinquième set. Le public parisien, conquis par sa combativité, l'a longuement ovationné. Prochain défi pour Moïse Kouame : affronter le Chilien Alejandro Tabilo, 36e mondial, pour une place en huitièmes de finale.

Ce match s'annonce tout aussi relevé, mais le jeune Français semble avoir les armes pour continuer à surprendre. Cette performance exceptionnelle de Moïse Kouame intervient dans un contexte où le tennis français cherche de nouveaux espoirs. Après des années dominées par des joueurs comme Jo-Wilfried Tsonga ou Gaël Monfils, la relève semble assurée avec l'émergence de ce prodige de 17 ans. Son jeu varié, sa puissance et sa capacité à gérer les moments clés rappellent les plus grands.

Les observateurs voient en lui un futur leader du tennis tricolore. Au-delà de l'exploit sportif, c'est aussi une belle histoire humaine : celui d'un jeune issu de la banlieue parisienne qui, grâce à son talent et à son travail, gravit les échelons. Alors que Roland-Garros 2025 réserve son lot de surprises, la performance de Kouame restera sans doute l'un des moments forts de cette édition.

Les projecteurs sont désormais braqués sur lui, et tout le monde attend avec impatience son prochain match





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