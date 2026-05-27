Moïse Kouame, le jeune espoir français, remporte son premier match en Grand Chelem

Le jeune espoir français Moïse Kouame, âgé de 17 ans, a remporté son premier match en Grand Chelem mardi contre le vétéran croate Marin Cilic en trois sets 7-6 (7/4), 6-2, 6-1. Cet exploit intervient au lendemain des adieux de Gaël Monfils, un autre prodige en son temps, qui laisse un vide au sein du tennis français en quête de nouvelles locomotives.

L'Espoir Français Moïse Kouame , âgé de 17 ans, a remporté son premier match en Grand Chelem mardi contre le vétéran croate Marin Cilic en trois sets 7-6 (7/4), 6-2, 6-1.

Le jeune joueur a répondu présent dans les moments cruciaux pour empocher la première manche et dérouler ensuite son tennis. Cet exploit intervient au lendemain des adieux de Gaël Monfils, un autre prodige en son temps, qui laisse un vide au sein du tennis français en quête de nouvelles locomotives.

Moïse Kouame est le plus jeune joueur à se qualifier pour le deuxième tour de Roland-Garros depuis 1991 et le plus jeune à gagner un match de Grand Chelem depuis Bernard Tomic en 2009 en Australie. Lors de la conférence de presse, le jeune joueur a déclaré : 'J ne pense pas que mon adversaire aujourd'hui, en me jouant, se disait : 'Il a 17 ans !

' C'est pareil pour moi, quand je jouais, je me foutais un peu de son âge ! Je voulais juste lui donner la balle la plus compliquée à remettre'. Moïse Kouame devra affronter le Paraguayen Adolfo Daniel Vallejo (71e) au prochain tour, un match prévu ce jeudi





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Moïse Kouame Grand Chelem Tennis Roland-Garros Gaël Monfils

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'C’est dur' : Stan 'the Man' Wawrinka éliminé au premier tour de son ultime Roland-GarrosTriple lauréat de tournois du Grand Chelem, le Vaudois s’est incliné 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 contre le Néerlandais Jesper de...

Read more »

Steve Darcis débriefe sa victoire en Grand-ChelemSteve Darcis a débriefé sa victoire en Grand-Chelem, il a été solide et a su garder la confiance de son coach.

Read more »

Hanne Vandewinkel fait ses débuts en Grand Chelem contre Madison KeysLa Belge Hanne Vandewinkel rencontre l'Américaine Madison Keys au Roland‑Garros. Keys prend le premier set 6‑3 puis l'emporte sans perdre aucune balle en 6‑0. La Belgique joue ensuite dans la catégorie d'invités françaises avec Léolia Jeanjean et Jessika Ponchet.

Read more »

Tennis de Roland‑Garros : victoires, défaites et rebondissements de 2026Le tournoi de Roland‑Garros 2026 a vu la Bélarusse et la Galicienne échanger tirages d'armes, Gauff faire face à une cassure d'entrée, le Français Kouamé devenir le cinquième plus jeune vainqueur d'un Grand Chelem depuis les années 90, un joueur américain se faire éliminer dès le premier tour, tandis que la paire belge s'est imposée en double et une Française en demi‑finale a subi des blessures lourdes. Les rencontres ont illustré les hauts et les bas du tennis moderne, avec des performances marquantes et des surprises inattendues.

Read more »