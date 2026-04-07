Mobilisation de masse à Bruxelles le 12 mai : Les syndicats durcissent le ton

Les principaux syndicats belges appellent à une nouvelle journée de mobilisation massive à Bruxelles le 12 mai pour protester contre la réforme des pensions et les attaques contre l'indexation automatique des salaires, dans un contexte de forte inflation.

Les organisations syndicales belges, unies en front commun, ont annoncé ce mardi une nouvelle journée de mobilisation de masse prévue pour le mardi 12 mai à Bruxelles . Cette initiative marque une intensification de la pression exercée sur le gouvernement fédéral, les syndicats CSC, FGTB et CGSLB exprimant une vive opposition face aux récentes propositions de réforme du système de pensions et aux potentielles modifications de l'indexation automatique des salaires.

La grogne syndicale s'intensifie alors que le coût de la vie continue d'augmenter, notamment en raison de la flambée des prix de l'énergie observée depuis le début de la crise au Moyen-Orient. Les organisations syndicales dénoncent avec force ces mesures qu'elles considèrent comme une attaque directe contre le pouvoir d'achat des travailleurs et des travailleuses, et qui risquent d'accroître les inégalités sociales. Elles insistent sur le fait que la réforme des pensions, telle que proposée, appauvrira une partie importante de la population active, tout en remettant en question un mécanisme essentiel de protection des salaires face à l'inflation. \Cette nouvelle mobilisation bénéficiera du soutien d'une coalition d'organisations de la société civile, renforçant ainsi la portée et l'impact de l'action. Les syndicats appellent le gouvernement fédéral à reconsidérer sa politique budgétaire et à privilégier des solutions plus équitables. Ils exigent que l'accent soit mis sur la recherche de nouvelles recettes, notamment en demandant une contribution plus importante de ceux qui sont financièrement les plus avantagés. La position des syndicats est claire: les travailleurs et les travailleuses ont déjà consenti d'importants efforts. Il est maintenant temps de solliciter une participation plus significative des 'épaules les plus larges' pour assurer un financement juste et durable des services publics et de la protection sociale. La mobilisation du 12 mai se veut donc un signal fort, adressé au gouvernement, pour l'inciter à repenser sa stratégie économique et à prendre en compte les préoccupations légitimes de la population. Les organisations syndicales affirment leur détermination à défendre les droits des travailleurs et à préserver le pouvoir d'achat dans un contexte économique difficile. \L'ampleur de la mobilisation du 12 mai suscite déjà des inquiétudes quant aux potentielles perturbations. Lors de la précédente action, organisée en mars, entre 80.000 et 100.000 personnes avaient défilé dans les rues de Bruxelles. Cette manifestation avait entraîné des perturbations importantes dans divers secteurs, affectant notamment les transports en commun, les prisons, les administrations publiques, et le ramassage des déchets. Le gouvernement et les entreprises sont donc appelés à anticiper les éventuels problèmes et à prendre les mesures nécessaires pour minimiser l'impact de cette nouvelle journée de grève sur la vie quotidienne des citoyens. Les syndicats, de leur côté, prévoient d'intensifier leurs actions de sensibilisation auprès de la population afin d'expliquer les enjeux de la mobilisation et de susciter un large soutien. La réussite de cette action dépendra en grande partie de la capacité des organisations syndicales à mobiliser leurs adhérents et à fédérer les forces vives de la société civile. L'objectif principal reste de faire pression sur le gouvernement afin qu'il modifie sa politique économique et sociale et qu'il prenne en compte les revendications légitimes des travailleurs et des travailleuses. L'atmosphère est donc tendue à l'approche de cette nouvelle journée d'action, qui pourrait avoir des conséquences significatives sur le paysage social et politique belge





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