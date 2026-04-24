Mobilisation des Policiers Bruxellois : Protestation Contre les Réformes Gouvernementales

Des policiers bruxellois manifestent ce vendredi matin contre les projets de réforme du gouvernement fédéral, notamment ceux du ministre de l'Intérieur Bernard Quintin. Ils réclament une revalorisation salariale, une amélioration des conditions de travail et une meilleure reconnaissance de la pénibilité du métier. Un préavis de grève a été déposé par certains syndicats.

Une vaste mobilisation des forces de l'ordre a secoué Bruxelles ce vendredi matin, dès 6h30, sous l'impulsion de plusieurs organisations syndicales représentant les policiers de la capitale.

Cette action concertée vise à exprimer une profonde insatisfaction face aux projets de réforme initiés par le gouvernement fédéral, et plus particulièrement ceux portés par le ministre de l'Intérieur, Bernard Quintin, du Mouvement Réformateur. L'objectif principal est de dénoncer ce que les syndicats considèrent comme un manque de considération et un désinvestissement chronique dans le secteur de la police, menaçant ainsi l'efficacité et la pérennité des services de sécurité publique.

Vers 7h00, un nombre significatif d'agents, estimé à au moins 300, s'était rassemblé devant la Gare Centrale de Bruxelles, bravant la fraîcheur matinale pour faire entendre leur voix. Cette mobilisation n'est pas un simple acte de protestation ponctuel, mais l'aboutissement d'un ras-le-bol croissant face à une situation jugée intenable.

Les syndicats pointent du doigt l'inaction du ministre Quintin en matière d'amélioration de l'attractivité de la profession, un facteur clé pour lutter contre la pénurie de personnel qui affecte l'ensemble du pays. Les revendications sont multiples et articulées autour de plusieurs axes majeurs : une revalorisation salariale et statutaire substantielle, une amélioration concrète des conditions de travail sur le terrain, souvent décrites comme difficiles et dangereuses, et une reconnaissance accrue de la pénibilité inhérente au métier de policier.

Parallèlement, les policiers s'opposent fermement à la réforme des pensions, qu'ils estiment injuste et préjudiciable, et revendiquent le maintien du droit à une retraite anticipée, comme cela était le cas auparavant. Ils considèrent que cette mesure est essentielle pour compenser les risques et les contraintes liés à leur profession, et pour permettre aux agents de bénéficier d'une retraite décente après des années de service.

La situation est d'autant plus préoccupante qu'elle révèle une pénurie chronique de policiers à l'échelle nationale, avec un déficit de plus de 3000 agents. Les syndicats accusent le gouvernement de recourir à des solutions de court terme et superficielles pour masquer ce problème structurel, notamment en déployant des militaires dans les rues.

Cette pratique, bien que temporairement utile, est jugée inacceptable à long terme, car elle ne répond pas aux besoins fondamentaux de la police et ne permet pas de garantir la sécurité des citoyens de manière durable. Le rassemblement a débuté comme prévu à 6h30 à la Gare Centrale, et les manifestants ont ensuite entrepris une marche à travers les rues de la capitale pour sensibiliser l'opinion publique à leurs revendications.

En outre, une rencontre cruciale est prévue à 9h00 avec le président du MR, Georges-Louis Bouchez, au siège du Mouvement Réformateur, dans l'espoir d'ouvrir un dialogue constructif et de trouver des solutions satisfaisantes pour toutes les parties. Le malaise est profond et palpable, et certains syndicats, comme la CGSP, ont déjà franchi une étape supplémentaire en déposant un préavis de grève pour une période s'étendant du 12 mai au 30 juin prochain, signalant ainsi une escalade potentielle du conflit si leurs revendications ne sont pas prises en compte.

Cette action syndicale témoigne de la détermination des policiers à défendre leurs droits et à obtenir des garanties pour l'avenir de leur profession. La situation actuelle appelle à une réponse rapide et adéquate de la part du gouvernement, afin d'éviter une crise majeure dans le secteur de la sécurité publique et de préserver la confiance des citoyens envers les forces de l'ordre





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