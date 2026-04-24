Mobilisation des policiers bruxellois : revendications et préavis de grève

Des policiers bruxellois manifestent ce vendredi matin pour dénoncer les projets de réforme du gouvernement et réclamer une revalorisation salariale, une meilleure reconnaissance de la pénibilité de leur métier et le maintien d'un régime de retraite anticipée. Un préavis de grève a été déposé par la CGSP.

Une vaste mobilisation des forces de l'ordre bruxelloises a débuté ce vendredi matin, dès 6h30, au cœur de la capitale belge. Cette action concertée, initiée par plusieurs syndicats policiers représentatifs, vise à exprimer un profond mécontentement face aux projets de réforme gouvernementale, et plus particulièrement ceux émanant du ministre de l'Intérieur, Bernard Quintin (MR).

Les policiers dénoncent un manque de considération flagrant de la part des autorités fédérales, notamment en ce qui concerne la revalorisation salariale et la prise en compte des spécificités liées à leur profession. Eddy Quaino, représentant du CGSP Police, présent sur le lieu de la manifestation, a souligné que les promesses de revalorisation salariale restent vagues et sans application concrète.

De même, les préoccupations concernant les régimes de retraite des policiers, qui tiennent compte de la dangerosité et de la pénibilité du métier, ne semblent pas être prises en considération. Vers 7h00, plus de 300 agents de police étaient rassemblés devant la Gare Centrale de Bruxelles, démontrant leur détermination à faire entendre leur voix. Les syndicats insistent sur la nécessité d'améliorer l'attractivité de la profession, confrontée à une diminution alarmante des candidatures.

Eddy Quaino a expliqué que les salaires proposés ne sont plus compétitifs par rapport à d'autres métiers du secteur de la sécurité, et que certains postes spécialisés au sein de la police peinent à attirer de nouveaux talents en raison des exigences de compétences élevées et des conditions de travail difficiles. Les revendications des policiers sont claires : une revalorisation salariale et statutaire significative, une amélioration des conditions de travail sur le terrain, et une meilleure reconnaissance de la pénibilité inhérente à leur métier.

Ils s'opposent également à la réforme des pensions, réclamant le maintien d'un régime de retraite anticipée, similaire à celui qui existait avant 2014. Le régime de non-activité préalable à la pension, mis en place en 2014, ne concerne qu'une partie du personnel, laissant de côté les policiers embauchés après cette date, qui ne bénéficient plus d'une prise en compte spécifique de la dangerosité et de la pénibilité de leur travail.

Les syndicats dénoncent une pénurie de personnel maquillée par le gouvernement fédéral, qui recourt au déploiement de militaires dans les rues pour pallier le manque d'effectifs. Ils estiment que ces solutions sont cosmétiques et ne résolvent pas le problème de fond. Plus de 3000 policiers manquent à l'échelle nationale. Le cortège des manifestants doit se déplacer dans les rues de la capitale.

Une rencontre est prévue à 9h00 avec le président du MR, Georges-Louis Bouchez, mais Eddy Quaino la considère comme un simple signal d'alarme, exprimant sa préférence pour des discussions directes avec Bart De Wever, Jan Jambon et le ministre Quintin, qu'il considère comme les principaux responsables des décisions actuelles. Le malaise est profond, et la CGSP a déjà annoncé un préavis de grève pour la période allant du 12 mai au 30 juin, témoignant de la détermination des policiers à obtenir des réponses concrètes à leurs revendications.

La situation actuelle met en lumière les tensions croissantes entre les forces de l'ordre et le gouvernement, et soulève des questions cruciales sur l'avenir de la police en Belgique





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