Mobilisation en Fédération Wallonie-Bruxelles : Les enseignants manifestent contre les mesures d'économies

Les enseignants et les acteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles se sont mobilisés à Bruxelles pour protester contre les mesures d'économies du gouvernement. Les syndicats et les enseignants s'opposent aux réformes, notamment celles concernant l'augmentation du temps de travail des enseignants du secondaire supérieur.

Ce jeudi matin, la Fédération Wallonie-Bruxelles a de nouveau été le théâtre de manifestations, alors que les enseignants et les acteurs de divers secteurs, touchés par les mesures d' économies , exprimaient leur mécontentement dans les rues de Bruxelles. La colère, vive et persistante, reflète une opposition ferme aux réformes initiées par le gouvernement, en particulier celles menées par la ministre de l'Éducation, Valérie Glatigny.

Les syndicats et les enseignants, au cœur de cette mobilisation, continuent de réclamer le retrait de ces mesures, soulignant les impacts potentiels sur les conditions de travail et la qualité de l'enseignement.\La ministre Glatigny, quant à elle, défend ses réformes, les qualifiant de mesures d'accompagnement et insistant sur la nécessité de maîtriser le déficit budgétaire important de la Fédération. Elle met en avant des ajustements spécifiques, comme l'augmentation des périodes de cours pour les enseignants du secondaire supérieur, tout en affirmant avoir pris des dispositions pour protéger les enseignants temporaires. Elle évoque également des réinvestissements, notamment une majoration de salaire pour les enseignants ayant suivi une formation de quatre ans et des allègements pour ceux en début de carrière ou approchant de la retraite. La ministre souligne que le plan d'économies est clair et s'étend jusqu'en 2029, visant à assurer une stabilité financière. Malgré ces explications, les syndicats restent préoccupés, notamment par l'impact de l'augmentation des heures de cours sur les emplois et les conditions de travail.\Les points de discorde majeurs résident dans l'augmentation du temps de présence en classe pour les enseignants du secondaire supérieur, passant de 20 à 22 heures. Les syndicats dénoncent cette mesure comme une charge de travail accrue sans compensation salariale, craignant également des suppressions d'emplois parmi les enseignants temporaires. La ministre justifie cette décision en rappelant que le salaire des enseignants du secondaire supérieur est supérieur de 25% à celui des autres niveaux et en mettant en avant des considérations budgétaires. Elle met en perspective la situation avec celle des enseignants maternels, qui effectuent un plus grand nombre d'heures de cours. Par ailleurs, la ministre annonce des mesures d'aménagement pour tous les enseignants à partir de 2027, tout en reconnaissant les inquiétudes concernant les pertes d'emplois potentielles. Les syndicats estiment que cette réforme pourrait entraîner la disparition de 1300 équivalents temps plein





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fédération Wallonie-Bruxelles Enseignants Réformes Économies Manifestations

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La fédération de l'aide aux personnes Unessa alerte face aux économies à tous les niveaux'Les structures représentées par Unessa et financées par des fonds publics voient leurs perspectives financières fondre...

Read more »

Les syndicats dans la rue ce jeudi 09 mars : ils manifesteront contre les mesures d’austérité du gouvernement de la FWBEn front commun, les syndicats ont appelé les travailleurs des différents secteurs gérés par la Fédération...

Read more »

Crise énergétique: La Wallonie, plus touchée que les autres régions belgesLa hausse des prix de l'énergie frappe inégalement la Belgique. La Wallonie, plus dépendante du mazout et avec un parc immobilier plus ancien, est particulièrement affectée par la crise énergétique. Les différences régionales en matière de chauffage, de types de logements et d'accès aux énergies alternatives creusent l'écart.

Read more »

Marché immobilier belge : Les appartements en hausse, stabilisation en Wallonie au premier trimestre 2026Analyse du marché immobilier belge au premier trimestre 2026 : forte progression des ventes d'appartements, stabilisation en Wallonie après une année d'activité soutenue, et hausse modérée des prix.

Read more »

Grève à l'Institut Maris Stella : Les syndicats dénoncent les mesures d'économies de la FWBLes enseignants de l'Institut Maris Stella à Laeken, en Région bruxelloise, se mobilisent contre les mesures d'économies de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La directrice de l'établissement partage ses craintes concernant les réformes et leurs conséquences sur les enseignants et les élèves.

Read more »

Grève chez Bpost : encore des perturbations en Wallonie, le centre de tri fonctionne à BruxellesDepuis le début de la semaine dernière, des actions de protestation ont lieu contre le plan de transformation annoncé...

Read more »