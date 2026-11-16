Les étudiants belges boycottent les cours et bloquent l'ULB Solbosch le 17 novembre 2026. La FEF et les syndicats dénoncent l'austérité et la hausse du minerval dans un contexte de tensions politiques.

La Fédération des étudiants francophones et ses partenaires syndicaux ont lancé un appel décisif à la mobilisation massive pour le 17 novembre 2026, date symbolique de la journée internationale des étudiants. Cette vaste opération de contestation vise principalement à dénoncer les politiques d'austérité qui touchent sévèrement le secteur de l'enseignement supérieur en Belgique.

Actions préventives à l'Université Libre de Bruxelles

Avant même l'heure prévue pour le grand rassemblement national, des actions concrètes ont été mises en œuvre sur le campus du Solbosch de l'Université Libre de Bruxelles. Dès 06 heures du matin, des barrières physiques ont été installées devant les accès principaux du site universitaire, paralysant efficacement la circulation habituelle des étudiants et du personnel administratif.

Also read Hunger Games : La rébellion de Suzanne Collins au cœur des manifestations françaises de 2026

Plusieurs bâtiments clés du campus ont également été bloqués par les manifestants. Cette opération spectaculaire, organisée entre autres par l'Union syndicale étudiante, a un objectif précis et immédiat : empêcher la tenue des cours de travaux pratiques où la présence physique des étudiants est strictement obligatoire pour leur validation académique.

Causes profondes du mouvement social étudiant

L'Union syndicale étudiante et les autres groupes à l'initiative de ces blocages expriment une opposition formelle et sans faille à la hausse du minerval, cette contribution financière que les étudiants doivent verser à leur université. Cette augmentation financière est perçue comme une mesure punitive supplémentaire qui alourdit le fardeau économique des familles belges déjà sous tension.

Advertisement

Parallèlement à la question financière, les organisations étudiantes dénoncent vigoureusement les répressions contre les mouvements étudiants en Belgique. Elles considèrent que les réponses sécuritaires apportées aux mobilisations passées constituent une entrave à la liberté d'expression et au droit de manifester des jeunes générations.

Coordination francophone et néerlandophone à Bruxelles

La Fédération des étudiants francophones travaille en étroite collaboration avec des syndicats pour coordonner cette mobilisation qui dépasse les clivages linguistiques traditionnels. Un rassemblement majeur est prévu dans le centre de Bruxelles, réunissant étudiants francophones et néerlandophones sous un même drapeau de contestation contre les mesures gouvernementales actuelles.

Cette coordination intercommunautaire témoigne d'une volonté forte d'unir les voix étudiantes pour peser davantage sur la décision politique. En reliant les forces francophones et néerlandophones, les organisateurs espèrent démontrer que la contestation sociale touche l'ensemble de la jeunesse belge, indépendamment de sa langue maternelle ou de sa région d'origine.

Enjeux et conséquences pour le monde étudiant

Les conséquences immédiates de cette mobilisation sont déjà visibles sur le terrain avec l'annulation des cours pratiques dans de nombreuses facultés. Pour de nombreux étudiants, cette grève de l'assiduité représente un risque académique qu'ils sont prêts à assumer pour faire entendre leurs revendications légitimes auprès des instances gouvernementales.

Advertisement

Le calendrier de la mobilisation s'étend sur toute la journée du 17 novembre 2026, avec des points de rassemblement précis à Bruxelles. Les participants attendent des réponses concrètes sur le gel du minerval et la fin des sanctions contre les militants, sans lesquelles le mouvement social risque de persister au-delà de cette date symbolique.