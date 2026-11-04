Des dizaines de milliers de Belges manifestent contre le projet de loi sur les visites domiciliaires, dénonçant une atteinte aux droits fondamentaux et à la vie privée.

Une mobilisation citoyenne d'une ampleur exceptionnelle secoue la Belgique, avec des dizaines de milliers de personnes rassemblées pour protester vigoureusement contre le projet de loi controversé sur les visites domiciliaires. Cette initiative législative, soutenue par le gouvernement, vise à permettre aux autorités de pénétrer de force dans les domiciles privés afin de rechercher des personnes en séjour irrégulier, suscitant une colère généralisée au sein de la population.

Une chaîne humaine massive à Bruxelles

La scène à Bruxelles est particulièrement saisissante alors que les manifestants encerclent l'imposant édifice du dix-neuvième siècle, inauguré en mille huit cent quatre-vingt-trois, qui s'étend sur cent huit-six mètres de long pour cent septante-sept mètres de large. Dans certaines zones du cortège, la chaîne humaine atteint une profondeur impressionnante de cinq à six rangs, illustrant la densité de la participation populaire face à cette mesure perçue comme intrusive et oppressive.

Also read Ligue des Champions : Soirée européenne des joueurs belges

Malgré le froid mordant et le vent glacial, la détermination des participants ne faiblit pas, car ils continuent de chanter et de scandent des slogans hostiles au gouvernement fédéral, incluant des cris de ralliement tels que À bas l'Arizona et Non à l'État policier. Des milliers d'individus, tenant derrière une rubalise portant l'inscription Stop visites domiciliaires, expriment une émotion mêlée de tristesse et de fureur, soulignant l'impact profond de cette mesure sur le tissu social belge.

Un large front de l'opposition sociale

La coalition des opposants est diverse et transversale, regroupant des étudiants, des juristes, des syndicalistes, des militants associatifs, des élus de gauche et des familles directement concernées par les risques de ces perquisitions. Tous s'accordent pour dénoncer un texte juridique qu'ils jugent dangereux, car il menacerait directement l'inviolabilité du domicile, un principe fondamental du droit belge, ainsi que le respect de la vie privée et de la vie familiale garanti par la loi.

Advertisement

Les organisateurs ont coordonné cette mobilisation pour qu'elle ait lieu simultanément à dix-huit heures devant les maisons communales à travers tout le pays, avec plus de cinquante rassemblements annoncés ce jeudi. À Bruxelles, le programme prévoit des prises de parole structurées de représentants du monde associatif, du monde judiciaire et de collectifs de personnes sans papiers, renforçant la légitimité des arguments avancés contre ce projet de loi.

Tensions politiques et calendrier législatif

Le contexte politique est tendu, notamment compte tenu de la crise au sein du parti Arizona, dont les Engagés devraient voter en faveur du texte controversé ce jeudi, malgré l'opposition populaire massive. Cette dynamique interne au gouvernement crée un fossé entre la volonté parlementaire de faire passer la loi et la réalité du terrain, où les citoyens se sentent exclus du débat et menacés dans leurs droits fondamentaux.

Les organisateurs prévoient également une retransmission sur écran géant des rassemblements organisés ailleurs en Belgique à Bruxelles, créant un lien visuel fort entre les différentes villes touchées par cette mobilisation nationale. Cet effort de coordination vise à démontrer l'unanimité de l'opposition face à une mesure qui pourrait institutionnaliser des pratiques perçues comme discriminatoires et contraires aux valeurs républicaines de la nation belge.