Mobilisation policière à Bruxelles : les syndicats dénoncent le manque de considération du gouvernement

Des policiers bruxellois manifestent ce vendredi matin pour dénoncer les projets de réforme du gouvernement fédéral et l'absence de revalorisation salariale. Ils réclament une meilleure reconnaissance de la pénibilité de leur métier et s'opposent à la réforme des pensions.

Une vaste mobilisation des forces de l'ordre bruxelloises a débuté ce vendredi matin, dès 6h30, au cœur de la capitale belge. Cette action concertée, initiée par plusieurs syndicats policiers représentatifs, vise à exprimer un profond mécontentement face aux projets de réforme envisagés par le gouvernement fédéral, et plus particulièrement ceux portés par le ministre de l'Intérieur, Bernard Quintin (MR).

Les policiers dénoncent un manque de considération flagrant de la part des autorités gouvernementales, notamment en ce qui concerne la revalorisation salariale et la prise en compte des spécificités liées à leur profession. Eddy Quaino, représentant du syndicat CGSP Police, présent sur le terrain, a souligné que malgré les promesses, aucune mesure concrète n'a été mise en œuvre pour améliorer les conditions de vie et de travail des policiers.

Il a également insisté sur la nécessité de reconnaître la dangerosité et la pénibilité inhérentes au métier, des aspects qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans les discussions actuelles concernant les pensions et les perspectives de carrière. Vers 7h00, plus de 300 agents de police étaient rassemblés devant la Gare Centrale de Bruxelles, témoignant de l'ampleur de la mobilisation.

Les syndicats insistent sur une baisse alarmante du nombre de candidatures à la police, une situation qu'ils attribuent à l'absence d'attractivité salariale par rapport à d'autres professions du secteur de la sécurité. Ils pointent du doigt le manque d'initiatives du ministre de l'Intérieur pour redresser la situation et rendre la profession plus attractive.

Eddy Quaino a expliqué que certains postes spécifiques au sein de la police ne trouvent plus preneur, en raison des exigences de compétences élevées et des niveaux de rémunération jugés insuffisants. Les revendications des policiers sont claires : une revalorisation salariale et statutaire, une amélioration des conditions de travail sur le terrain, et une meilleure reconnaissance de la pénibilité du métier.

Ils s'opposent également à la réforme des pensions, demandant le maintien d'un régime de retraite anticipée, similaire à celui qui existait avant 2014. Ils dénoncent une situation où les nouveaux policiers, embauchés après 2014, ne bénéficient plus d'aucun régime particulier, ignorant ainsi la réalité de leur profession. Les syndicats dénoncent une pénurie de personnel maquillée par le gouvernement fédéral, qui recourt au déploiement de militaires dans les rues pour pallier le manque d'effectifs.

Ils estiment que ces solutions sont cosmétiques et ne résolvent pas le problème de fond. Le rassemblement a débuté à la Gare Centrale et doit se poursuivre par un cortège dans les rues de la capitale. Une rencontre est prévue à 9h00 avec le président du MR, Georges-Louis Bouchez, au siège du Mouvement Réformateur.

Cependant, Eddy Quaino se montre sceptique quant à l'utilité de cette rencontre, préférant un dialogue direct avec les responsables gouvernementaux clés, tels que Bart De Wever, Jan Jambon et le ministre Quintin. Il souligne que Georges-Louis Bouchez est un président de parti, mais que d'autres présidents de parti pourraient également être sollicités.

Le malaise est profond, et la CGSP a déjà annoncé un préavis de grève pour la période allant du 12 mai au 30 juin, signalant une escalade potentielle du conflit si leurs revendications ne sont pas prises en compte. La situation actuelle met en lumière les tensions croissantes entre les forces de l'ordre et le gouvernement, et soulève des questions cruciales sur l'avenir de la police en Belgique





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