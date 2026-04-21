Mobilité en Wallonie : vers un nouveau contrat pour LETEC et la fin des grèves sauvages

Le ministre wallon de la Mobilité, François Desquesnes, introduit un nouveau contrat de service public pour LETEC afin de garantir la continuité du service et d accroître la rentabilité de l opérateur d ici 2030.

Le paysage des transports en commun en Wallonie connaît une mutation profonde alors que le ministre wallon de la Mobilité , François Desquesnes , dévoile les contours ambitieux du nouveau contrat de service public pour l opérateur LETEC . Cette initiative intervient après une période marquée par une instabilité sociale chronique, ponctuée notamment par une grève historique de douze jours en février 2026 qui a paralysé la mobilité des citoyens.

Ce contrat vise à instaurer un cadre plus rigoureux afin de garantir la continuité du service et de rassurer les usagers quotidiens, lassés par les interruptions répétées de leurs lignes habituelles. L un des piliers majeurs de ce plan concerne la mise en place d un service garanti, inspiré par les mécanismes existants au sein de la SNCB. Le ministre insiste sur la nécessité d aboutir à un accord formel avant la fin de l année 2027. L objectif n est pas de supprimer le droit de grève, qui demeure un droit constitutionnel, mais de le concilier avec le droit à la mobilité. Ainsi, le mécanisme prévoit que les membres du personnel souhaitant travailler puissent accéder aux dépôts sans entrave, permettant d assurer un service minimal. De plus, une obligation d information est imposée : les usagers devront être informés avec une précision de 48 heures concernant les lignes effectivement opérationnelles, instaurant une transparence indispensable pour organiser les déplacements professionnels et scolaires. Sur le plan financier, François Desquesnes affiche une volonté de rationalisation et de performance, visant une hausse de la rentabilité de 10 à 14 pour cent d ici l horizon 2030. Face à un budget annuel dépassant le milliard d euros, dont la grande majorité est subventionnée par la Région wallonne, cette ambition vise à harmoniser le modèle économique de LETEC avec celui de son homologue flamand, De Lijn. Cette stratégie repose sur un triptyque : une politique commerciale plus dynamique, une conquête de nouveaux clients et, surtout, une lutte accrue contre la fraude. Le ministre souligne que l argent public ne peut constituer l unique levier de financement et que l autonomie de l opérateur doit être renforcée pour permettre une gestion plus agile et adaptée aux besoins réels du terrain. En ce qui concerne l évolution potentielle du coût des titres de transport, le débat reste ouvert. Le ministre suggère que l autonomie accordée à LETEC permettra à l entreprise de définir sa propre politique tarifaire, en fonction des réalités économiques et des besoins des différentes catégories d usagers. Il s agit d abandonner une vision centralisée au profit d une gestion par l opérateur lui-même, capable d ajuster les prix et les réductions selon des critères de performance commerciale. Si cette approche pourrait conduire à une tarification plus onéreuse pour certains, elle est présentée comme le prix à payer pour garantir un service public de haute qualité, fiable et en phase avec les exigences de mobilité du XXIe siècle, loin de l idée utopique que le financement pourrait se faire sans un effort collectif





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