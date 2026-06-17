Modernisation de la ligne haute tension Maaseik-Huy : renforcement des pylônes et pose de câbles innovants

Elia modernise la ligne électrique de 380 kV entre Maaseik et Huy pour augmenter sa capacité. Des pylônes sont renforcés ou remplacés et de nouveaux câbles à cœur de carbone sont installés, le tout sans interruption du service afin de répondre à la demande croissante en électricité.

Les travaux de modernisation du réseau électrique belge se poursuivent activement, en particulier sur la liaison aérienne haute tension de 380 kV qui relie Maaseik à Huy sur 103 kilomètres, l'une des artères principales du système de transport d'électricité du pays.

À Awans, en région liégeoise, des équipes d'ouvriers évoluent à plus de 70 mètres de hauteur pour intervenir sur ces infrastructures vitales. L'objectif, selon Elia, le gestionnaire de réseau, est d'augmenter la capacité de transport de cette ligne pour répondre à la demande croissante en électricité, que ce soit de la part des industries ou des ménages. Pour y parvenir, l'entreprise procède au remplacement des conducteurs actuels par des câbles haut de gamme dotés d'un cœur en carbone.

Cette technologie innovante limite la dilatation et l'affaissement des câbles lorsqu'ils sont soumis à des flux d'énergie plus importants. Cependant, ces nouveaux conducteurs étant plus lourds, il est nécessaire de renforcer les structures portantes, à savoir les pylônes et leurs fondations. Sur le tronçon wallon, six nouveaux pylônes sont en cours d'installation. Dans les zones stratégiques, comme à proximité d'une autoroute ou d'une ligne à grande vitesse, le remplacement s'effectue pylône par pylône sans interruption du service.

Ailleurs, le renforcement des fondations et de la structure des pylônes existants suffit. L'opération requiert une extrême précision car la ligne doit rester continuellement en fonction. Pour construire un nouveau pylône sans couper l'alimentation, les ingénieurs érigent d'abord une structure temporaire qui permet de dévier la ligne, puis ilsassemblent le pylône définitif avant de démonter l'ancien.

Ce chantier complexe illustre les défis techniques et logistiques auxquels doit faire face le gestionnaire de réseau pour adapter les infrastructures aux besoins énergétiques de demain





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