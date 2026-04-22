Modernisation des transports wallons : le virage numérique de LETEC suscite le débat

Le réseau wallon de bus remplace ses horaires papier par des QR codes dans les arrêts peu fréquentés. Une initiative qui vise l'efficacité mais soulève des inquiétudes sur l'inclusion numérique.

La modernisation des transports en commun wallons franchit une nouvelle étape avec une transformation visuelle et technologique majeure. Depuis le début du mois d'avril, LETEC , nom officiel désormais unique pour désigner le réseau de transport public en Wallonie , a entrepris une mutation numérique significative concernant l'affichage des horaires aux 31.800 arrêts répartis sur le territoire.

Cette transition consiste à remplacer progressivement les traditionnelles grilles horaires imprimées sur papier par des QR codes, permettant aux usagers d'accéder instantanément aux informations de passage via leur smartphone. Stéphane Thiery, porte-parole du groupe, souligne que cette initiative répond avant tout à une nécessité opérationnelle et de précision. Auparavant, la gestion des horaires nécessitait une logistique complexe, incluant l'impression et la distribution de milliers d'affiches à chaque modification de service. Avec le passage au numérique, les données sont mises à jour en temps réel, garantissant aux usagers une fiabilité accrue. L'objectif avoué est de renforcer l'attractivité des transports en commun en simplifiant l'accès à l'information. Contrairement aux idées reçues, la direction assure que cette stratégie ne vise pas des économies budgétaires significatives, mais tend plutôt vers une optimisation de la qualité de service, visant à encourager une utilisation plus massive du réseau. Cependant, cette transition ne fait pas l'unanimité. Des voix s'élèvent, notamment au sein de l'association Navetteurs.be, pour dénoncer une fracture numérique potentielle. Gery Baele, porte-parole de cette organisation, exprime ses craintes face à ce qu'il qualifie de démarche discriminatoire. Il souligne que cette numérisation systématique pénalise les citoyens qui ne possèdent pas de smartphone ou qui éprouvent des difficultés avec les technologies modernes, citant particulièrement les seniors ou les personnes aux revenus modestes. Pour ces usagers, se retrouver devant un arrêt dépourvu d'informations lisibles est une source d'incertitude et de frustration. Cette controverse soulève une question fondamentale sur l'inclusivité des services publics à l'ère de la digitalisation forcée. Face à ces critiques, LETEC apporte des nuances importantes. La société précise que ce changement ne concerne pas la totalité du réseau. Les affiches papier resteront en place dans les arrêts les plus fréquentés, définis par un seuil de cent validations mensuelles. Seuls les arrêts plus isolés, où le flux de passagers est moindre, basculent exclusivement vers le QR code. Par ailleurs, la direction rappelle que les espaces TEC physiques demeurent disponibles pour les usagers ayant besoin d'une assistance personnalisée. La transition numérique ne se limite d'ailleurs pas aux horaires ; LETEC prévoit d'autres évolutions technologiques, notamment l'amélioration du système de billettique avec la possibilité prochaine de payer son trajet directement par carte bancaire à bord, à l'instar des solutions déjà déployées par la STIB à Bruxelles. Cette modernisation, bien qu'ambitieuse, tente ainsi de concilier efficacité technique et maintien d'un service accessible à tous





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