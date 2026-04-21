Modernisation ferroviaire en Brabant wallon : la sécurité comme priorité absolue

La gare de Florival fait peau neuve alors qu'Infrabel intensifie ses efforts pour supprimer les passages à niveau dangereux en Brabant wallon, entre défis techniques et impératifs de sécurité.

Chaque semaine, ce sont plus de six cents convois ferroviaires de transport de voyageurs qui marquent l’arrêt à la gare de Florival. Située au cœur de la commune de Grez-Doiceau , cette infrastructure a fait l’objet de travaux de modernisation considérables ces dernières années. Sous l’impulsion conjointe d’ Infrabel et de la SNCB , le site a été totalement métamorphosé afin de répondre aux normes contemporaines de sécurité et de confort pour les milliers d’usagers quotidiens.

Selon Vincent Bayer, porte-parole de la SNCB, la gare de Florival incarne désormais les nouveaux standards de la compagnie : accessibilité totale pour les personnes à mobilité réduite, équipements modernes, abris confortables et signalétique intuitive ont été déployés. Parmi les améliorations notables, on note l’installation d’un revêtement de quais intégrant un cheminement podotactile dédié aux personnes malvoyantes, ainsi qu’un parking à vélos permettant d’encourager la mobilité douce dans la région. Les quais, désormais rehaussés, facilitent considérablement l’embarquement et le débarquement tout en décourageant les intrusions dangereuses sur les voies ferrées. L’élément central de cette rénovation reste toutefois la suppression d’un passage à niveau piéton particulièrement périlleux, qui permettait aux navetteurs et aux randonneurs de traverser la ligne 139. Ce point noir a été remplacé par un tunnel sous voies sécurisé. Frédéric Sacré, porte-parole d’Infrabel, souligne que cette décision répond à un impératif de sécurité crucial, la gare étant située dans une courbe masquant la visibilité des conducteurs. Cette dynamique de sécurisation du réseau ferroviaire national ne s’arrête pas à Grez-Doiceau. Infrabel maintient une cadence soutenue avec la suppression d’environ vingt passages à niveau par an à travers tout le pays. Le prochain grand chantier est d’ores et déjà programmé pour le village de Nethen, où deux passages à niveau desservant des zones agricoles seront supprimés d’ici mi-2027 au profit d’alternatives sécurisées. Depuis 2005, ce sont plus de 450 dispositifs de ce type qui ont disparu du paysage belge pour laisser place à des infrastructures plus adaptées au trafic actuel. Malgré ces avancées, le défi reste immense, particulièrement en Brabant wallon, où une quarantaine de passages à niveau subsistent, notamment à Wavre, Ottignies-Louvain-la-Neuve ou encore Tubize. Si certains peuvent être remplacés par des ouvrages d’art, d’autres présentent une complexité technique majeure en raison de la densité urbaine. À Wavre, où le réseau ferroviaire traverse des zones très habitées, la suppression de huit passages à niveau pose des problèmes d’urbanisme complexes nécessitant des discussions approfondies avec les autorités communales. Il est inenvisageable de démolir des bâtiments entiers pour créer des ponts ou des tunnels dans des zones déjà saturées. Toutefois, des pourparlers constructifs sont en cours pour trouver des solutions alternatives. Pour les habitants de Wavre, Limal et Bierges, la perspective d’une réduction des files causées par les barrières fermées est perçue comme un espoir majeur. Bien qu’aucun calendrier précis n’ait encore été officialisé, la volonté de transformer durablement le réseau ferroviaire pour le bien-être des riverains et la sécurité des voyageurs demeure une priorité absolue pour le gestionnaire du réseau, qui privilégie désormais le dialogue et la concertation locale pour dénouer ces situations critiques





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