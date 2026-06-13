Mohamed Ouahbi, le deuxième entraîneur belge à la Coupe du Monde, prêt à défier le Brésil avec le Maroc

Découvrez le parcours de Mohamed Ouahbi, entraîneur belgo-marocain du Maroc, qui affronte le Brésil dans la nuit de samedi à dimanche. Formateur à Anderlecht, il a mené les U20 marocains au titre mondial avant de prendre les rênes des Lions de l'Atlas.

Après Hugo Broos, un autre entraîneur belge va faire son entrée en lice en Coupe du Monde ce dimanche à 00h : Mohamed Ouahbi . Sélectionneur du Maroc , il a vécu une aventure complètement folle pour en arriver là.

La Coupe du Monde a livré ses premiers résultats, avec notamment une victoire 2-0 du Mexique face à l'Afrique du Sud. Une rencontre marquée par un record : à 74 ans, le sélectionneur belge des Sud-Africains, Hugo Broos, est devenu l'entraîneur le plus âgé de l'histoire du Mondial. Mais Hugo Broos n'est pas le seul technicien belge présent dans cette compétition. Il y en a un second, à la tête d'une autre sélection.

Ce second coach belge n'est pas Rudi Garcia, le sélectionneur des Diables Rouges, qui est français. Il s'agit de Mohamed Ouahbi, 49 ans, belgo-marocain né à Schaerbeek, qui dirige aujourd'hui l'équipe nationale du Maroc. Il a pris ses fonctions en mars dernier, quelques mois après l'épisode douloureux de la finale de la CAN face au Sénégal, qui avait coûté son poste au précédent sélectionneur marocain. Son arrivée à la tête des Lions de l'Atlas n'est pas un hasard.

Ouahbi entraînait jusque-là les U20 marocains, qu'il a menés à un sacre historique lors de la Coupe du Monde de la catégorie, en battant l'Argentine en finale. Une consécration pour cet homme avant tout reconnu comme formateur : professeur d'éducation physique à l'École du Canal à Bruxelles, il a rejoint le centre de formation d'Anderlecht, Neerpede, en 2003, à 27 ans, et y est resté 17 ans.

Il y a façonné plusieurs futurs Diables Rouges, parmi lesquels Romelu Lukaku, Youri Tielemans, Jérémy Doku, Alexis Saelemaekers ou Dodi Lukebakio - tous présents à cette Coupe du Monde. Devenu champion du monde U20, il avait reconnu devoir beaucoup à son passage à Anderlecht, et avoue désormais ne plus pouvoir se promener dans les rues de Rabat sans qu'on lui demande des selfies.

Dans la nuit de samedi à dimanche, à minuit, Mohamed Ouahbi va vivre l'un des plus grands moments de sa carrière. Au MetLife Stadium de New York, pour le premier match du groupe C, son Maroc affrontera le Brésil et ses cinq étoiles de champion du monde.

Un parcours impressionnant pour un homme tombé amoureux du football enfant, en regardant la Coupe du Monde 1986, et qui n'aurait sans doute jamais imaginé vivre un tel rendez-vous il y a encore quatre mois. À Schaerbeek, ses parents, ses frères et ses enfants suivront forcément ce match avec une émotion particulière.

Car c'est aussi cela, la magie de la Coupe du Monde : des destins qui basculent et des histoires familiales qui se retrouvent, le temps d'un match, sous les projecteurs du monde entier. Le Brésil, favori du groupe, devra se méfier d'une équipe marocaine portée par un entraîneur qui connaît parfaitement le football belge et ses talents. Ce choc s'annonce électrique, et Mohamed Ouahbi espère bien créer la surprise face à la Seleçao.

Sa carrière de formateur l'a préparé à relever les défis, et il sait que ses joueurs ont la capacité de rivaliser avec les meilleurs. Le monde du football aura les yeux rivés sur ce match, et l'histoire de ce coach belgo-marocain ajoute une touche singulière à cette compétition déjà riche en émotions





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