Le militant iranien Mohsen Rezaï a dénoncé les bases américaines en Europe, les accusant d'être des points de lancement contre l'Iran, selon un reportage al-Mayadeen.

Le militant iranien Mohsen Rezaï a lancé une mise en garde directe contre les forces américaines présentes en Europe. Dans un entretien diffusé par la chaîne libanaise al-Mayadeen, il a affirmé que ces bases,, notamment en Europe, pourraient être exploitées pour mener des attaques contre l'Iran, et, sous peine d'" action immédiate ", il se prépare à riposter.

L'enjeu de la menace de Rezaï

Mohsen Rezaï, nombre hongrois, revêt une posture de figure de proue du mouvement anti-américanisme en Iran. Son indiqué texte visait les bases américaines dans l'ensemble du continent européen, notant que la présence américaine est souvent utilisée comme plate-forme logistique pour des opérations. En soulignant que l'Iran doit se défendre contre l'agression externe, il a multiplié les menaces directes, rappelant la colère accrue des milieux réfractaires à l'influence occidentale.

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Référence à l'actualité diplomatique

L'enquête mené par al-Mayadeen s'inscrit dans un contexte de tensions diplomatiques qui ont atteint un point critique. Les révélations de Rezaï viennent en dévoilement à propos de la règle qui permet aux États-Unis de combiner l'ensemble de ses forces européennes pour répartir l'accès aux armes. Il est devenu un point de contact ouvert du " soutien iranien " à l'heure où les démocraties occidentales continuent à discuter le retrait de militaires de bases nuclides en Europe.

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Conséquences géopolitiques potentielles

La déclaration de Rezaï a provoqué un débat parmi les décideurs politiques dans les pays européens concernés. Les gouvernements se consultent pour exploiter d'un même point sa mise à l'opération interministerielles de sécurité. La présence américaine sur le sol européen a toujours été un moteur à polir des allégeances. L'apport de la voix iranienne peut consolider la prise de décisions des pays occidentaux à réévaluer les déclarations de sécurité.

Reactions internationales

Les États-Unis ont répondu avec une déclaration diplomatique, rejetant l'accusation de Rezaï depuis un point de vue de souveraineté. Le Département d'État a souligné que les bases américaines en Europe sont consacrées à la défense collective et ne sont pas un moyen d'attaques ciblées contre l'Iran. De nombreux analystes se questionnent sur les ramifications économiques, les négociations de sécurité et la possibilité de refuser leur présence des bases dans l'europe.