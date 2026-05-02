Molenbeek : Finale de Coupe de Belgique ternie par une attaque raciste et violente de hooligans de Bruges

Des hooligans de Bruges ont attaqué le quartier de Molenbeek après la finale de la Coupe de Belgique, blessant des habitants et proférant des insultes racistes. L'enquête a mené à l'inculpation de trois personnes, mais les victimes estiment que le nombre d'inculpés est insuffisant.

Le 4 mai 2025 restera gravé dans la mémoire de Molenbeek comme une date sombre, marquée par une violence inacceptable et des actes de racisme flagrants.

Ce jour-là, à l'occasion de la finale de la Coupe de Belgique opposant Anderlecht à Bruges, des groupes de hooligans affiliés au club de Bruges ont déferlé sur la capitale, transformant un événement sportif en un véritable raid punitif contre le quartier maritime de Molenbeek. Des dizaines d'individus, animés par la haine et la volonté de nuire, se sont livrés à des agressions physiques et verbales contre les habitants et les passants, proférant des insultes racistes et semant la terreur.

L'attaque a visé de manière particulièrement odieuse des commerçants et des citoyens ordinaires, laissant derrière elle des blessures physiques et psychologiques profondes. Parmi les victimes, Ilias et son père, gérant d'un magasin de carrelage, ont été brutalement agressés. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux témoigne de la sauvagerie de l'attaque : on y voit des hooligans armés de barres de fer pénétrer dans l'établissement et s'en prendre violemment aux deux hommes.

Ilias, encore profondément marqué par l'événement, décrit un moment de terreur absolue : « Il y avait cinq, six personnes. C’est passé tellement vite. On est des simples survivants de cette attaque ». Les conséquences de cette agression sont lourdes pour toute la famille.

Le père d'Ilias, plus vulnérable en raison de son âge, a particulièrement souffert du choc.

« Pour mon père, c’est plus difficile parce qu’il est plus âgé. C’est vraiment un choc pour notre famille, cette attaque. Il y a eu des traumatismes, des séquelles. On essaie d’aller de l’avant, même si ce n’est pas facile », confie Ilias, qui suit toujours un traitement antidépresseur pour surmonter le traumatisme.

Il souligne la puissance des médicaments qu'il doit prendre pour tenter de retrouver une vie normale. L'impact psychologique de cette violence est donc considérable et durable. Près d'un an après ces événements tragiques, l'enquête menée par le parquet de Bruxelles a abouti à l'inculpation de trois individus.

Le parquet a requis leur renvoi devant le tribunal correctionnel pour des chefs d'accusation incluant des coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail, aggravés par la circonstance de haine ou de mobile discriminatoire. Deux des inculpés sont également poursuivis pour des dégradations de biens commises en bande organisée.

Cependant, ce nombre d'inculpés apparaît faible au regard des images amateurs qui montrent une participation beaucoup plus large à ces actes de violence. Le parquet explique cette situation par le manque de caméras de surveillance fonctionnelles dans les zones concernées et par le fait que de nombreux agresseurs s'étaient dissimulés le visage, rendant leur identification difficile. Malgré ces obstacles, les victimes, toujours profondément affectées, expriment leur espoir de voir leurs agresseurs traduits en justice et répondre de leurs actes.

Elles attendent avec impatience un procès qui permettra de faire la lumière sur cette affaire et de rendre justice aux victimes de cette attaque raciste et ultra-violente. La question de la prévention de tels incidents à l'avenir reste également cruciale, afin d'éviter que de tels actes de haine ne se reproduisent





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