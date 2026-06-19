Molenbeek réduit son personnel, coupe les avantages sociaux et prévoit une augmentation des moyens de sécurité

Molenbeek , une zone urbaine de Bruxelles comptant près de 100 000 habitants, a annoncer des mesures drastiques dans le cadre du budget de l'année. Le conseil municipal, composé d'une coalition de partis rassemblant PS‑Vooruit, PVDA et Molenbeek Autrement, a soumis un plan visé à limiter un déficit estimé à plus d'un million d'euros sur un total budgétaire de 255 millions.

Le chef de la commune, la deï/ Mah:ne Moureau, a déclaré que la pression financière était à son niveau le plus élevé jamais atteint, citant une série de restrictions à la fois lourdes et fastidieuses. La stratégie la plus sensible consiste à réduire le personnel des services publics.

Vingt employés de la mairie et vingt collaborateurs de la fo??ne de travail social central (OCMW) seront licenciés, tandis que les départs à la retraite ne seront pas compensés par de nouvelles embauches. Cette mesure, déjà en place depuis trois ans, est accompagnée d'une diminution proportionnelle de la prime de fin d'année, qui passera de 40 % pour les bas salaires à 80 % pour les hautes fonctionnaires et les membres du conseil municipal.

Au-delà de ces négations, le déficit, initialement estimé à 312 000 euros, devrait grimper à sous de 1 793 millions d'euros si la commune ne puise pas dans ses réserves pour financer les pertes de personnel. Le conseil a toutefois indiqué qu'il souhaite maintenir le nombre d'agents de police en place pour l'année en cours et l'année prochaine, ce qui nécessitera une augmentation de la dotation budgétaire.

En parallèle, un objectif de 1 million d'euros a été alloué à l'extension du réseau de caméras de surveillance afin de renforcer la sécurité publique dans les quartiers les plus fragiles.





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