Mon Molenbeek : des jeunes photographes réinventent l'image de leur quartier

Une exposition de photos réalisée par une quinzaine de jeunes de Molenbeek, encadrés par la photojournaliste Johanna de Tessières, présente une vision surréaliste et positive de leur commune. Les clichés, qui jouent avec les codes du genre et les préjugés, visent à montrer un Molenbeek créatif et joyeux, loin des stéréotypes médiatiques.

Deux transats posés au milieu d'une rue animée, une femme en tenue de soirée au milieu d'un étal de fruits et légumes, un homme recevant des fleurs d'une femme qui le surplombe : voilà quelques-unes des images surréalistes qui composent l'exposition 'Mon Molenbeek ' à la Maison des cultures de Molenbeek .

Ces photographies, réalisées par une quinzaine de jeunes de la commune, sont le fruit d'un atelier animé par la photojournaliste Johanna de Tessières. L'objectif ? Permettre à ces jeunes de raconter leur quartier avec leur propre regard, loin des clichés médiatiques qui ont souvent stigmatisé Molenbeek.

Wassim, 21 ans, l'un des participants, affirme avec conviction : 'C'est à nous, maintenant, de renouveler cette image, de montrer que tout ce qui s'est fait auparavant, ce n'est pas représentatif de la globalité de Molenbeek, surtout des jeunes molenbeekois qui ont du talent, de l'avenir et des projets.

' L'exposition, qui se tient jusqu'au 15 mai, présente des œuvres qui mêlent humour, poésie et provocation. Sawsane Sebbar, 21 ans, revisite les clichés de genre en inversant les rôles traditionnels : sur sa photo, c'est la femme qui domine l'homme, et c'est lui qui reçoit des fleurs.

Roly Yapo, quant à lui, a choisi de placer une élégante femme en robe de soirée au milieu des rayons de l'épicerie du coin, créant un contraste saisissant entre le quotidien et l'extraordinaire.

'Le Molenbeek que je veux montrer, ce n'est pas celui des journaux, ce n'est pas ce quartier dangereux', explique-t-il. Ces images, bien que teintées de surréalisme, sont ancrées dans la réalité de la commune : les participants ont utilisé des décors authentiques, comme les rues commerçantes, les parcs ou les commerces de proximité, pour créer des mises en scène qui défient les attentes.

Pour Johanna de Tessières, qui encadre l'atelier chaque mercredi, cette exposition est une manière de redonner la parole aux jeunes.

'Là, on donne aux jeunes l'outil pour qu'ils prennent, eux, la parole sur leur quartier. Il y a clairement une place à prendre : beaucoup de choses n'ont pas été dites sur le quartier. Molenbeek est la commune la plus jeune de Bruxelles, c'est aussi une commune très créative. Il y a énormément de talents artistiques.

' Les photos exposées n'ont aucune visée revancharde. 'Ils se sont basés sur ce qu'eux ont eu envie de dire. C'est pour ça qu'ils ont fait des clins d'œil en utilisant le surréalisme belge et ce côté joyeux, bordélique et créatif de la commune où ils habitent.

' L'exposition, intitulée 'Mon Molenbeek', est visible à la Maison des cultures de Molenbeek. Elle offre un regard frais et authentique sur une commune souvent mal aimée, et prouve que la jeunesse molenbeekoise a des choses à dire et à montrer. Les visiteurs sont invités à découvrir ces œuvres qui, derrière leur apparente simplicité, portent un message fort de réappropriation de l'image et de l'identité





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