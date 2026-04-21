Monaco : un appartement record vendu pour 471 millions d euros

L homme le plus riche d Ukraine, Rinat Akhmetov, a acquis un penthouse d exception à Monaco pour 471 millions d euros, établissant un nouveau record mondial pour une transaction immobilière résidentielle.

Le marché de l immobilier de grand luxe vient de franchir un cap historique avec une transaction immobilière d une envergure inédite à Monaco . Un penthouse d exception, situé au sein du quartier flambant neuf de Mareterra , a été acquis pour la somme astronomique de 471 millions d euros. Ce quartier exclusif, véritable joyau de la principauté, attire désormais les plus grandes fortunes mondiales en quête de prestige et d une vue imprenable sur la mer Méditerranée.

La propriété en question s échelonne sur cinq niveaux distincts, offrant une expérience de vie inégalée. Avec une surface habitable généreuse atteignant environ 2500 mètres carrés, cet appartement ne se contente pas de ses volumes intérieurs : il propose des terrasses et balcons spectaculaires qui prolongent l espace de vie vers l horizon marin. Les prestations sont à la hauteur du prix record payé : 21 pièces aménagées avec des matériaux de premier choix, une piscine privée pour des moments de détente exclusifs, un jacuzzi, ainsi que huit emplacements de stationnement sécurisés. Cette vente, actée courant 2024 selon les archives cadastrales de la principauté, souligne la vitalité exceptionnelle du marché immobilier monégasque. L acquéreur de ce bien hors norme n est autre que Rinat Akhmetov, le magnat ukrainien dont la fortune personnelle est estimée à plus de 7 milliards de dollars par l agence Bloomberg. Connu pour être l homme le plus riche de son pays, il a bâti son empire industriel dans les secteurs stratégiques de la métallurgie, de l extraction minière et de l énergie à travers sa holding, SCM. La société a officiellement confirmé l acquisition, bien qu elle ait choisi de ne pas divulguer le montant exact de la transaction. Ce n est pas le premier coup d éclat immobilier pour l homme d affaires, qui détient déjà un patrimoine international impressionnant. On lui prête notamment la possession de la légendaire villa Les Cèdres, située sur la Côte d Azur française, une demeure chargée d histoire ayant appartenu au roi Léopold II de Belgique. Cette nouvelle acquisition monégasque vient consolider son ancrage dans les lieux les plus prestigieux de la planète. En franchissant la barre des 470 millions d euros, cette transaction s impose comme la vente immobilière la plus onéreuse jamais enregistrée à ce jour, reléguant les précédents records mondiaux à un rang inférieur. À titre de comparaison, le marché londonien, pourtant très sélect, a récemment enregistré la vente d une villa dans le quartier prisé de Chelsea pour environ 300 millions d euros, un chiffre impressionnant qui paraît pourtant modeste face au penthouse de Monaco. De la même manière, un appartement de type penthouse à New York, symbole ultime du luxe urbain, avait trouvé preneur pour environ 205 millions d euros. Ces chiffres démontrent une tendance de fond où les biens d exception dans les zones géographiques ultra-privilégiées deviennent des actifs de refuge incontournables pour les ultra-riches, prêts à investir des sommes colossales pour garantir l exclusivité et la confidentialité de leurs résidences. L opération réalisée par Rinat Akhmetov à Mareterra restera sans aucun doute gravée dans les annales du luxe comme un témoignage de la démesure financière contemporaine





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