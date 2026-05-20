King Albert II and Queen Paola have been rarely seen on the public stage since their retirement from public life, but they made an exception for a particular event they are proud of and held on Tuesday at the Laeken Castle. The couple was accompanied by their daughter Princess Claire and honored three Associations for their key initiatives in supporting disadvantaged youth in Belgium.

Le roi Albert II et sa reine Paola font très rares apparitions sur scène publique après leur retrait de la vie publique, mais ce mardi, ils étaient présents au château de Laeken pour assister à la remise des prix de la Fondation Reine Paola, qui soutient l'éducation et la réussite des jeunes défavorisés en Belgique.

L'ancien souverain et son épouse étaient accompagnés par leur belle-fille, la princesse Claire, pour une occasion particulièrement convenue. Trois ASBL ont été récompensées : Solidarcité, 2GO et Auxilia. Pendant la cérémonie, le roi Albert II et la reine Paola ont pris part à la remise des prix et ont pris la pose pour une photographie de groupe.

Les hôtes ont été ravi de voir le puissant époux dans une excellente forme physique, bien qu'il présentait de grandes difficultés à se déplacer. La princesse Claire a également été remarquée et a assumé la responsabilité principale de la fondation. Depuis sa création, plus de 2.800 candidatures ont été reçues, parmi lesquelles 230 projets ont été primés dans les trois communautés. Les enseignants en grève peuvent-ils réellement empêcher l'accès aux écoles ?

Quelles sont les mesures prises contre la menace de drone ALERTÉ HUMAIN ? Un aéroport européen est-il fermé ? Pendant ce temps, la ministre de la Santé souhaite que les mutualités cessent de rembourser certains soins. Des aides aux Belges pour la hausse de l'énergie sont aussi en préparation.

Un journaliste de 100 ans a reçu un message de bienvenue du roi Charles III.

" Bienvenue en Israël " : une vidéo a choqué la communauté européenne l'autre jour. Une vague d'indignation a provoqué la diffusion de la vidéo d'un ministre d'extrême droite most likely promoting antisemitism by inciting violence towards protesters/migrant vessels. Millions de shareholders should be outrage





RTL sport / 🏆 10. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Belgium Wallis Et Futuna Albert II Culturel Queen Paola Famille Royale Belge Louis Institution Foundation Mezger

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Crise énergétique et hausse des matières premières : anticiper les achats pour éviter les augmentations de prixLa crise énergétique et la hausse des matières premières pourraient faire grimper les prix des jouets de 5 à 15 % dans les prochains mois. Une idée vient alors : anticiper les achats pour éviter de payer plus cher à l'approche de Saint-Nicolas et des fêtes de fin d'année.

Read more »

Bonne nouvelle à la pompe : le prix du diesel en baisse dès ce samediFaire le plein coûtera un peu moins cher dès samedi. Le prix maximum du diesel B7 reculera de 6,2 centimes pour atteindre 2,116 euros le litre, a annoncé le SPF Économie.

Read more »

Les prix de l'énergie en baisse pour la première fois en plusieurs semainesDans un contexte où de nombreux ménages belges restent attentifs à l'évolution de leurs factures et à la préservation de leur pouvoir d'achat, de fortes réductions de prix de l'électricité et du gaz ont été notées. Les fournisseurs tentent de séduire de nouveaux clients avant la période hivernale, en réduisant leur marge de sécurité, et les tensions géopolitiques continuent d'influencer les marchés et d'apporter une forme d'incertitude sur l'évolution future des prix.

Read more »

Volatilité et incertitude du marché du pétrole : impacts sur les prix à la pompeLe marché du pétrole est exposé à des fluctuations et dépend de facteurs externes tels que les tensions internationales. Une signature de paix au Moyen-Orient pourrait abaisser les prix, mais une attaque militaire pourrait entraîner une flambée. Le coût de la matière première représente environ 20% du prix final d'un litre d'essence, mais même avec une hausse du brut de 10%, les augmentations limitées du prix payé par les automobilistes.

Read more »