Mondial 2026 : La colère des supporters face aux tarifs de transport prohibitifs

Les prix exorbitants des transports pour le Mondial 2026, notamment pour le MetLife Stadium, provoquent la fureur des supporters. Des tarifs multipliés par dix par rapport à la normale, une décision critiquée par la FIFA et les associations de fans, soulevant des questions sur l'accessibilité de l'événement.

À l'approche de la Coupe du Monde 2026, une vive controverse éclate concernant le coût exorbitant des transports pour se rendre au MetLife Stadium, arène emblématique de l'événement et hôte de la finale, nichée dans le New Jersey. Les supporters se voient confrontés à des tarifs d'aller-retour depuis le cœur de New York dépassant les 150 dollars, soit près de 127 euros, un montant qui détonne radicalement avec le tarif habituel avoisinant les 12,90 dollars. Cette flambée des prix, pour un trajet d'à peine 15 kilomètres, suscite une indignation généralisée. Thomas Concannon, figure de proue de la Fédération des supporters anglais et gallois, exprime son consternation : « C’est complètement hors norme par rapport aux tournois précédents. » Il rappelle qu'en comparaison, lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, les transports publics étaient entièrement gratuits les jours de match, soulignant ainsi le contraste saisissant avec la situation actuelle.

Face à cette vague de protestations, les autorités tentent de justifier ces tarifs exceptionnels. Kris Kolluri, directeur de New Jersey Transit, affirme que l'objectif n'est nullement de générer des profits, mais plutôt de couvrir les 48 millions de dollars estimés nécessaires pour mettre en place les liaisons vers le stade, d'une capacité de 78 000 places. Il argumente que sans cette tarification spécifique, les usagers quotidiens du réseau ferroviaire devraient supporter une charge financière considérable, « subventionnant à hauteur de 92 % les déplacements des supporters », ce qui serait, selon lui, une injustice inacceptable pour les résidents locaux.

Cependant, cette explication peine à convaincre, même au sein des instances dirigeantes du football. Heimo Schirgi, directeur des opérations de la compétition pour la FIFA, qualifie ce tarif de « arbitrairement » fixé et redoute qu'il n'ait « un effet dissuasif » sur l'affluence des supporters. L'instance internationale rappelle que les accords initiaux prévoyaient la gratuité des transports, une disposition qui aurait été revue à la baisse en raison des contraintes financières des villes hôtes. L'objectif affiché serait désormais un accès « à prix coûtant », une notion qui semble loin de la réalité perçue par les fans.

Guillaume Auprêtre, porte-parole de l'association de supporters Les Irrésistibles Français, partage ce sentiment de déception. Il déplore un éloignement flagrant des engagements pris en faveur d'une « Coupe du Monde accessible ». Les alternatives pour rejoindre le stade s'avèrent également coûteuses et limitées. Des navettes, d'une capacité d'accueil d'environ 10 000 personnes, seront proposées au tarif de 80 dollars l'aller-retour. Quant aux places de parking, elles s'affichent actuellement à près de 225 dollars. Parallèlement, les habitués du réseau ferroviaire devront faire preuve de patience et de flexibilité, leurs trajets quotidiens étant amenés à être perturbés les jours de match, avec une recommandation forte de privilégier le télétravail pour limiter les désagréments.

Cette polémique ne se limite pas aux environs de New York. À Boston, un aller-retour vers le stade de Foxborough est facturé 80 dollars, soit une multiplication par dix du prix habituel. À l'inverse, certaines villes comme Philadelphie ont fait le choix de maintenir des tarifs conventionnels, aux alentours de 2,90 dollars par trajet, offrant un contraste bienvenu. Alors qu'un million de visiteurs sont attendus et que la région de New York anticipe des retombées économiques de l'ordre de trois milliards de dollars, la question de l'accessibilité financière de la Coupe du Monde 2026 demeure au centre d'intenses débats, soulevant des interrogations quant à la répartition des bénéfices de cet événement sportif planétaire.





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