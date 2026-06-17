Mondial 2026 : Mbappé et Messi brillent, Thomas Partey privé de match d'ouverture avec le Ghana

Le premier tour du Mondial 2026 a été marqué par les exploits de Kylian Mbappé et Lionel Messi, respectivement auteur d'un doublé et d'un triplé. Parallèlement, le Ghana a perdu son recours juridique pour faire entrer Thomas Partey sur le sol canadien, le privant de la rencontre inaugurale contre le Panama.

La rencontre opposant la Norvège à la France a été le théâtre d'un événement marquant dans le groupe I du Mondial-2026. En effet, les Norvégiens, forts d'une victoire préalable face au Sénégal, ont pris la tête du groupe.

Cependant, l'attention s'est largement portée sur Kylian Mbappé, le capitaine des Bleus, qui a réalisé une prestation remarquable. Il a tout d'abord ouvert le score à la 67e minute, puis a scellé la victoire française 3-1 en fin de match grâce à une frappe lointaine de plus de 20 mètres dans le temps additionnel. Ce match marquait son entrée en lice dans la compétition.

Avec ces deux buts, Mbappé porte désormais son total à 14 réalisations en phase finale de Coupe du monde, le rapprochant à seulement deux unités du record détenu par l'Allemand Miroslav Klose. Âgé de seulement 25 ans, le joueur du Real Madrid, sacré champion du monde en 2018 et finaliste en 2022, pourrait ainsi entrer encore davantage dans l'histoire lors de cette édition.

Par ailleurs, une autre légende du football, Lionel Messi, a également brillé lors de la première rencontre de l'Argentine dans ce Mondial-2026. Face à l'Algérie dans le groupe J, l'attaquant, qui fêtait sa 200e sélection, a inscrit un triplé offering une victoire 3-0 à l'Albiceleste. Cette performance lui permet d'égaler le record de 16 buts en Coupe du monde, un total qu'il partage désormais avec Miroslav Klose.

De plus, en participant à cette sixième édition, Messi, à 38 ans, devient le premier joueur de l'histoire à prendre part à six Coupes du monde, ayant été présent depuis 2006. Un autre gardien, le Mexicain Guillermo Ochoa, détient également le record de six participations, mais en tant que remplaçant, il n'a pas encore foulé les pelouses de ce Mondial. En dehors des performances sportives, une actualité juridique a retenu l'attention concernant le Ghana.

Le milieu de terrain Thomas Partey, accusé de plusieurs infractions sexuelles, s'est vu refuser l'entrée au Canada par les autorités, qui ont estimé qu'il nerespectait pas les conditions d'admission. Le Ghana a contesté cette décision en justice, mais la Cour fédérale du Canada a rejeté le recours. Cette issue signifie que le joueur de 32 ans, qui a plaidé non coupable, ne pourra pas rejoindre ses coéquipiers à Toronto pour le premier match du Ghana contre le Panama.

L'entraîneur de l'équipe, Otto Addo, a déclaré que son groupe se tenait prêt à toute éventualité, insistant sur le fait qu'il fallait jouer avec les cartes distribuées, sans se prononcer sur l'impact précis de l'absence de Partey. Cette situation illustre les défis extra-sportifs qui peuvent impacter une sélection en phase finale de Coupe du monde





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