Mons : 100 000 euros investis pour un écran géant sur la Grand-Place pour la Coupe du Monde

Les cafetiers du centre-ville de Mons investissent 100 000 euros dans un écran géant sur la Grand-Place pour retransmettre les matchs de la prochaine Coupe du Monde, espérant attirer un large public et dynamiser le commerce local. La Ville de Mons apporte son soutien logistique et sécuritaire.

L'effervescence monte à Mons alors que la perspective de la prochaine Coupe du Monde de football se rapproche, et avec elle, un projet ambitieux porté par les cafetiers du centre-ville : l'installation d'un écran géant sur la Grand-Place .

L'investissement consenti pour cette initiative s'élève à un montant estimé de 100 000 euros, une somme considérable qui témoigne de la confiance des commerçants dans le potentiel attractif de cet événement. Cette décision n'est pas prise à la légère, car elle représente à la fois une opportunité unique de dynamiser le centre-ville et un risque financier non négligeable.

Les cafetiers misent sur l'afflux de supporters et de spectateurs pour compenser les coûts importants liés à l'installation et à la maintenance de l'écran. L'espoir est de créer une véritable ambiance festive et conviviale qui profitera à tous les commerces de la Grand-Place et des environs. La réussite de ce projet dépendra de plusieurs facteurs, notamment la météo, l'engouement du public pour la Coupe du Monde et la performance des Diables Rouges.

Les commerçants sont conscients de ces enjeux et s'efforcent de mettre en place une organisation rigoureuse pour garantir le succès de l'événement. Ils ont notamment prévu de proposer des offres spéciales et des animations pour attirer le public et créer une expérience mémorable pour tous. La collaboration avec la Ville de Mons est également essentielle, car elle assure le soutien logistique et sécuritaire nécessaire au bon déroulement de l'événement.

Mickael Hacourt, gérant de plusieurs établissements à Mons, souligne que le principal coût réside dans le montage et le démontage de l'écran, et non dans la durée de la location elle-même. Il estime qu'il faudra la retransmission d'environ quatre matchs pour rentabiliser l'investissement. L'objectif est donc de prolonger l'événement le plus longtemps possible, idéalement jusqu'à la finale de la Coupe du Monde.

Cette perspective est d'autant plus encourageante que les matchs des Diables Rouges suscitent un engouement particulier auprès du public belge. Deux matchs de poules seront retransmis en direct sur l'écran géant : la rencontre opposant la Belgique à l'Égypte et celle face à l'Iran. Ces choix ont été effectués en tenant compte de l'horaire des matchs et de leur potentiel attractif.

En revanche, le match contre la Nouvelle-Zélande, programmé à 5 heures du matin heure belge, ne sera pas retransmis. Cette décision a été prise par la Ville de Mons, qui a estimé que l'horaire était trop matinal pour attirer un public suffisant. La Ville de Mons joue un rôle crucial dans la mise en œuvre de ce projet.

Elle apporte un soutien important aux commerçants en leur fournissant des structures, en assurant la sécurité grâce à la présence de la police et en mettant en place un poste de secours pour faire face à d'éventuels incidents. Cette collaboration étroite entre les commerçants et la Ville de Mons est un gage de réussite pour l'événement. L'installation de l'écran géant sur la Grand-Place de Mons s'inscrit dans une démarche plus large de revitalisation du centre-ville.

Les commerçants espèrent que cet événement attirera de nouveaux clients et contribuera à dynamiser l'économie locale. Au-delà de l'aspect économique, il s'agit également de créer un moment de partage et de convivialité pour les habitants de Mons et des environs. La Coupe du Monde de football est un événement mondial qui rassemble les passionnés de sport et les amateurs de fête.

En proposant une retransmission gratuite et accessible à tous sur la Grand-Place, les cafetiers de Mons souhaitent offrir une expérience unique et mémorable à leur communauté. L'ambiance festive et conviviale qui règnera sur la Grand-Place pendant la Coupe du Monde contribuera à renforcer le sentiment d'appartenance et à promouvoir l'image positive de la ville. Les commerçants sont conscients de leur responsabilité et s'engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et le confort des spectateurs.

Ils veilleront notamment à respecter les règles d'hygiène et de sécurité, à assurer un service de qualité et à maintenir la propreté des lieux. L'objectif est de faire de la Grand-Place un lieu de rencontre et de partage où chacun pourra profiter pleinement de la Coupe du Monde de football





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