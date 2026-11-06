Mons lance un appel à candidats pour réhabiliter l'îlot de la Grand-Place

La Ville de Mons cherche des investisseurs privés, via un bail emphytéotique de 50 à 70 ans, pour relancer l'îlot de la Grand-Place, évalué à plus de 12 millions d'euros.

La Ville de Mons prépare la relance de l'îlot de la Grand-Place, un site du centre historique dont la rénovation urbaine, menée dans la première moitié des années 80, n'a jamais atteint ses objectifs. Le bourgmestre Nicolas Martin reconnaît que cette opération n'a jamais été une très grande réussite et que la commune ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour la reprendre seule.

Pour sortir le site de sa dégradation, le collège communal mise sur des investisseurs privés. Un appel à manifestation d'intérêt doit être validé par le conseil communal lors de sa séance de ce mardi, avec une échéance fixée au mois de mars pour le dépôt des offres.

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Un bail emphytéotique pour attirer les promoteurs

Le mécanisme retenu par le collège communal est le bail emphytéotique, d'une durée de 50 à 70 ans. Selon la Ville de Mons, ce montage permettrait à un promoteur de racheter l'usage du bien pour y développer un projet mixte.

Le projet envisagé associerait logements, commerces, bureaux, loisirs et stationnement. Le collège communal considère que cette durée permettrait au promoteur de rentabiliser son investissement sur le long terme.

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Le bien a été évalué à un peu plus de 12 millions d'euros par un géomètre expert indépendant. Ce montant constitue la base de la réflexion, mais il ne sera pas le seul critère de sélection, selon le bourgmestre Nicolas Martin.

Des critères de sélection au-delà du prix

Nicolas Martin précise que la qualité architecturale, la mixité fonctionnelle, l'offre de stationnement et la durée du chantier entreront également en ligne de compte dans l'évaluation des candidatures. Ces éléments seront pris en compte au même titre que l'aspect financier.

Les candidats investisseurs disposeront jusqu'au mois de mars pour déposer leur offre. Celle-ci fera ensuite l'objet d'une négociation avec la Ville de Mons, avant la désignation d'un dossier gagnant sur base d'une cotation globale.

Le promoteur qui proposera le délai de chantier le plus court bénéficiera de points supplémentaires lors de l'évaluation des offres. Le bourgmestre a également indiqué que si aucun projet ne devait convaincre les autorités, l'appel pourrait être relancé.

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Un chantier complexe et des travaux dans deux à trois ans

Les travaux ne débuteront pas avant deux à trois ans, selon Nicolas Martin, qui précise que rien ne bougera sur le site avant cette échéance. Une fois le candidat retenu, un délai supplémentaire sera nécessaire pour finaliser le projet urbanistique, signer les actes administratifs et préparer le chantier.

La Ville de Mons assume cette temporalité. Le bourgmestre estime qu'il vaut mieux engager la démarche dès maintenant afin d'éviter une attente inutile et d'empêcher que le site ne continue à se dégrader durablement.

L'îlot est situé en plein centre-ville, entouré d'autres bâtiments et à proximité immédiate de la Grand-Place. Le futur chantier devra impérativement maintenir les activités environnantes, ce qui générera, selon Nicolas Martin, immanquablement des coûts liés aux techniques employées.

Actuellement, l'îlot accueille principalement un parking couvert, des bureaux, des centres administratifs, des logements et un café bien connu de la ville, l'Âne Barré. Le futur projet devra composer avec ces occupations existantes tout en répondant aux besoins identifiés par la commune.