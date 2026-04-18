Moody's abaisse la note de crédit de la Belgique, le Premier ministre reconnaît la nécessité d'efforts supplémentaires

L'agence de notation Moody's a dégradé la note de crédit de la Belgique, passant de AA3 à A1, citant des inquiétudes sur la maîtrise de la dette publique. Le Premier ministre Bart De Wever a qualifié cette décision de prévisible et a souligné l'urgence d'actions pour restaurer la confiance des marchés.

L'agence de notation Moody's a abaissé la note de crédit de la Belgique , une décision que le Premier ministre De Wever a qualifiée de 'malheureusement pas tombée du ciel'. Moody's exprime des inquiétudes quant à la capacité des mesures prévues par le gouvernement fédéral à maîtriser la dette publique du pays. Cette dégradation pourrait se traduire par une augmentation des coûts d'emprunt pour le gouvernement, rendant le remboursement de la dette plus onéreux.

Le Premier ministre a reconnu qu'il ne s'agissait pas d'une surprise totale. Concrètement, Moody's a ramené la note de crédit de la Belgique de AA3 à A1. Ce recul d'un échelon nous fait passer de la quatrième à la cinquième meilleure note. L'année précédente, l'agence Fitch avait déjà procédé à une dégradation similaire, mais Moody's avait accordé à la Belgique le bénéfice du doute. Cependant, le gouvernement n'a pas réussi à convaincre l'agence que les mesures mises en place seraient suffisantes pour gérer la dette publique belge. Une agence de notation, ou agence de crédit, évalue la solvabilité des entreprises et des gouvernements. Elle estime la probabilité que ces entités puissent rembourser leurs dettes. Les agences prennent en compte divers paramètres pour attribuer leurs notes, tels que le déficit budgétaire, la dette totale, la santé de l'économie, ainsi que les plans économiques prévus par le gouvernement pour les années à venir. Les agences les plus reconnues et influentes sont Moody's, Fitch et Standard & Poor's (S&P). Elles utilisent une échelle de notation allant de AAA, la meilleure note, à D. Entre ces extrêmes, une vingtaine de paliers différencient les niveaux de solvabilité. Une note AA chez Moody's indique un risque 'très faible' que le pays ne puisse pas honorer ses dettes, tandis qu'une note A signifie un risque 'faible'. 'Après la dégradation de la note par Fitch l'année dernière, cette nouvelle dégradation par Moody's n'est malheureusement pas tombée du ciel', a réagi le Premier ministre Bart De Wever (N-VA). 'Elle souligne une fois de plus la nécessité d'efforts supplémentaires pour rétablir la confiance des marchés internationaux dans la santé financière de notre pays. C'est une question de sens des responsabilités que de travailler sérieusement sur ce dossier dans les mois à venir.' Moody's avait déjà averti la Belgique il y a près de deux ans qu'une dégradation de note était possible. En octobre 2025, le pays avait encore bénéficié du doute, mais le scénario redouté s'est finalement concrétisé. 'Le risque principal est que les taux d'intérêt sur nos titres de dette, les obligations d'État belges, augmentent légèrement, ce qui rendra bientôt l'emprunt plus coûteux', a expliqué Steven Rombaut, de notre rédaction économique. 'Lors de la précédente dégradation de note par Fitch fin de l'année dernière, nous n'avions pas constaté d'impact significatif. Maintenant, la probabilité d'une hausse des taux est plus grande, précisément parce qu'il s'agit de la deuxième agence de crédit à abaisser la note.' 'À ce moment-là, certains fonds investis dans des titres d'État belges sont obligés de vendre leurs obligations suite à une deuxième dégradation de note. Cette pression vendeuse peut alors faire grimper les taux d'intérêt. L'effet pourrait donc être plus important cette fois-ci.' Outre Moody's et Fitch, il existe une troisième grande agence de notation : Standard & Poor's. Cette agence rendra publiques ses nouvelles notations la semaine prochaine





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