Moody's dégrade la note de la Belgique, s'inquiétant de la dette et de la croissance

L'agence de notation Moody's a abaissé la note de crédit de la Belgique de Aa3 à A1, citant des préoccupations concernant la croissance économique, la détérioration budgétaire et l'augmentation de la dette publique. La perspective associée à la Belgique est cependant passée de négative à stable.

L'agence de notation financière Moody's a pris une décision significative vendredi en abaissant la note de la Belgique , passant de Aa3 à A1. Cette révision à la baisse traduit les préoccupations de l'agence concernant plusieurs aspects de la situation économique belge. Au premier rang de ces inquiétudes figurent les perspectives de croissance du pays, jugées moins favorables qu'auparavant.

Moody's anticipe une détérioration de la situation fiscale, ce qui implique une pression accrue sur les finances publiques. Parallèlement, l'agence observe une tendance à la hausse de la dette publique, un indicateur crucial de la santé financière d'un État. Malgré cette dégradation de la note, la perspective associée à la Belgique a été revue à la hausse, passant de négative à stable. Cette nuance est importante car elle suggère que Moody's considère que, bien que la situation actuelle soit préoccupante, les risques d'une détérioration plus rapide et incontrôlée ont diminué. La perspective stable indique une confiance accrue dans la capacité de la Belgique à éviter un choc majeur dans un avenir proche, même si les défis structurels demeurent. Dans son communiqué, Moody's a explicitement détaillé les raisons de sa décision : "La décision de dégrader la note de la Belgique à A1 reflète notre conviction que le gouvernement actuel ne sera pas en mesure de mettre en œuvre des mesures suffisantes pour stabiliser le poids de la dette." L'agence reconnaît les efforts entrepris par le gouvernement de coalition, citant l'adoption de "réformes budgétaires et structurelles politiquement ambitieuses" prévues pour 2025. Cependant, ces mesures, bien que louables sur le plan politique, sont jugées insuffisantes pour contrebalancer un ensemble de facteurs budgétaires défavorables. Parmi ceux-ci, Moody's pointe du doigt la hausse des charges d'intérêts, qui pèse sur le budget, les dépenses supplémentaires dans le domaine de la Défense, une priorité stratégique mais coûteuse, les pressions persistantes liées au vieillissement de la population qui accroissent les dépenses sociales, et enfin, la baisse des recettes fiscales, qui réduit les ressources disponibles. Cette dégradation de la note par Moody's intervient dans un contexte où l'agence Fitch avait déjà procédé à une révision à la baisse de la note belge le 14 juin précédent, tandis que Moody's avait alors maintenu sa notation. La répétition de ces jugements négatifs par des agences de notation majeures souligne la gravité des défis auxquels la Belgique est confrontée. Le Premier ministre, Bart De Wever, a réagi à cette nouvelle en déclarant : "Après la dégradation de la note par Fitch l’année dernière, cette nouvelle dégradation par Moody’s n’est malheureusement pas une surprise. Elle souligne une fois de plus que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour rétablir la confiance des marchés internationaux dans la santé financière de notre pays. C’est une question de sens des responsabilités que de s’y atteler sérieusement au cours des prochains mois." Cette déclaration atteste de la prise de conscience des enjeux et de la nécessité d'une action résolue pour inverser la tendance. La recherche d'un accord définitif sur des mesures de redressement structurel des finances publiques s'avère particulièrement ardue pour le gouvernement. Depuis plusieurs mois, les négociations sont marquées par des difficultés à parvenir à un consensus. Une partie des mesures fiscales qui avaient été convenues en décembre et intégrées dans le budget de l'État a déjà perdu de sa substance, soit parce qu'elles ont été abandonnées, soit parce qu'elles ont été reportées à des échéances ultérieures. Les prochains cycles budgétaires s'annoncent d'ores et déjà compliqués, laissant présager de nouvelles batailles politiques et économiques. De surcroît, depuis vendredi, le gouvernement fédéral est paralysé par des dissensions internes profondes, spécifiquement concernant les mesures à adopter pour faire face à la flambée des prix de l'énergie. Cette situation de blocage interne complique encore davantage la capacité du gouvernement à présenter un front uni et à prendre des décisions audacieuses pour redresser la barre budgétaire et financière du pays





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