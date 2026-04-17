Moody's dégrade la note de la Belgique, soulignant les défis budgétaires et l'incertitude politique

L'agence de notation Moody's a abaissé la note de crédit de la Belgique à A1, citant des doutes sur la capacité du gouvernement à mettre en œuvre des mesures suffisantes pour stabiliser la dette. Cette décision intervient après une dégradation similaire par Fitch et accentue la pression sur l'exécutif pour rétablir la confiance des marchés financiers.

L'agence de notation Moody's a sévèrement revu à la baisse la note de crédit de la Belgique , la reléguant à A1. Cette décision découle d'une analyse pessimiste quant à la capacité du gouvernement actuel à endiguer la trajectoire ascendante de la dette publique .

Malgré l'adoption de réformes budgétaires et structurelles ambitieuses en 2025 par la coalition au pouvoir, Moody's estime que ces initiatives ne parviendront pas à contrebalancer les défis économiques majeurs auxquels le pays est confronté. Parmi ces défis figurent l'augmentation des charges d'intérêts, l'accroissement des dépenses militaires, les pressions continues exercées par le vieillissement de la population et une diminution des recettes fiscales. Cette dégradation intervient après une décision similaire de l'agence Fitch le 14 juin, qui avait également abaissé la note belge, Moody's ayant à l'époque maintenu son évaluation. Le Premier ministre, Bart De Wever, a reconnu que cette nouvelle dégradation n'était pas une surprise, soulignant l'urgence de déployer des efforts accrus pour restaurer la confiance des marchés internationaux dans la solidité financière de la Belgique. Il a insisté sur la nécessité d'une approche responsable pour aborder ces enjeux dans les mois à venir. Le gouvernement peine depuis plusieurs mois à parvenir à un consensus définitif sur les mesures de redressement structurel des finances publiques. Certaines des mesures fiscales initialement prévues en décembre et inscrites au budget ont été soit annulées, soit reportées, laissant présager des débats budgétaires futurs particulièrement ardus. De surcroît, depuis vendredi dernier, l'exécutif fédéral est plongé dans une paralysie due à des divergences internes concernant les modalités d'un soutien face à la flambée des prix de l'énergie. Cette situation complexe met en lumière les difficultés rencontrées par le gouvernement pour concilier ses engagements budgétaires avec les impératifs politiques et économiques, ce qui fragilise la perception de sa capacité à gérer les finances publiques sur le long terme. La dégradation par Moody's n'est donc pas seulement une sanction technique, mais aussi un signal fort adressé aux décideurs politiques quant à la nécessité d'une gouvernance économique plus résolue et coordonnée. La réaction des marchés financiers sera scrutée de près, car une perte de confiance accrue pourrait se traduire par une augmentation des coûts d'emprunt pour la Belgique, accentuant davantage la pression sur la dette. L'enjeu pour le gouvernement est désormais de démontrer, par des actions concrètes et continues, sa capacité à naviguer dans cette conjoncture difficile et à rétablir une trajectoire budgétaire soutenable. Cela impliquera probablement des arbitrages difficiles entre les différentes priorités politiques et des réformes structurelles plus profondes que celles envisagées jusqu'à présent. La crédibilité internationale de la Belgique en dépendra, tout comme sa capacité à financer ses politiques publiques et à garantir sa prospérité économique future. La communication transparente et efficace avec les citoyens et les acteurs économiques sera également cruciale pour maintenir un climat de confiance. L'incertitude politique interne et les défis économiques externes s'entremêlent, créant un environnement où la résilience et la clairvoyance stratégique seront mises à rude épreuve





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