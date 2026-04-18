Moody's rétrograde la Belgique : inquiétudes sur la dette et les finances publiques

L'agence de notation Moody's a abaissé la note souveraine de la Belgique à A1, invoquant des doutes sur la capacité du gouvernement à maîtriser la dette publique malgré des réformes jugées ambitieuses. Cette décision, qui fait écho à une précédente alerte de Fitch, souligne les tensions politiques internes et les défis budgétaires auxquels le pays est confronté, notamment face à la hausse des charges d'intérêts et au vieillissement de la population.

L'agence de notation Moody's a abaissé la note souveraine de la Belgique , signalant des inquiétudes croissantes concernant la trajectoire budgétaire du pays et l'efficacité des mesures gouvernementales pour maîtriser l'endettement. Cette décision, qui ramène la note à A1, est motivée par la conviction que les réformes adoptées par l'actuelle coalition, bien que politiquement audacieuses pour 2025, ne suffiront pas à contrecarrer les pressions financières sous-jacentes.

Moody's met en avant plusieurs facteurs critiques, notamment l'accroissement des charges d'intérêts, l'augmentation des dépenses militaires, le poids démographique du vieillissement de la population et une érosion des recettes fiscales. Ces éléments conjugués créent un environnement économique délicat pour le Royaume. Cette dégradation n'est pas une première alerte ; elle fait suite à une action similaire de l'agence Fitch, qui avait déjà réduit la note belge le 14 juin, une décision que Moody's avait à l'époque choisi de ne pas suivre. Le Premier ministre belge, Bart De Wever, a reconnu la prévisibilité de cette nouvelle, déclarant qu'elle n'était malheureusement pas une surprise après la dégradation de Fitch. Il a souligné que cette nouvelle sanction onusienne rappelle la nécessité impérieuse de déployer des efforts supplémentaires pour restaurer la confiance des marchés financiers internationaux dans la solidité de l'économie belge, qualifiant cette démarche de « question de sens des responsabilités ». L'objectif est de rassurer les investisseurs et de garantir une stabilité financière à long terme. La situation politique belge contribue à cette incertitude. Le gouvernement fédéral traverse une période de tensions internes et de difficultés à trouver un consensus sur les réformes structurelles indispensables au redressement des finances publiques. Des mesures fiscales initialement adoptées en décembre et intégrées au budget ont été abandonnées, tandis que d'autres ont été repoussées, témoignant d'une fragilité dans la mise en œuvre des politiques économiques. De surcroît, les négociations budgétaires à venir s'annoncent particulièrement complexes. L'exécutif est actuellement paralysé par des divergences internes concernant les mesures à prendre face à l'envolée des prix de l'énergie, un dossier sensible qui accentue les tensions. Dans ce contexte, la dégradation de la note de crédit de la Belgique met en relief l'ampleur des défis économiques et politiques auxquels le pays est confronté, nécessitant une cohésion et une détermination accrues pour y faire face





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