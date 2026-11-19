Le zoo de Cincinnati annonce le décès de la girafe Fiona suite à l'ingestion accidentelle d'un bonnet tricoté. Cette nouvelle tragique a bouleversé la communauté mondiale qui suivait sa croissance depuis 2017.

Le Zoo de Cincinnati, situé dans l'État de l' Ohio aux États-Unis, a annoncé avec une immense tristesse le décès de Fiona, une girafe née prématurément en 2017 qui avait atteint une notoriété mondiale. La mort de cet animal emblématique est survenue à la suite de complications médicales graves liées à l'ingestion accidentelle d'un bonnet en laine tricoté. Les équipes de soigneurs et de vétérinaires ont déployé tous les efforts possibles pour sauver la jeune girafe, mais les soins n'ont pas permis de surmonter l'obstruction digestive causée par l'objet étranger.

Détails de l'accident et mécanisme de l'ingestion

L'incident tragique s'est produit la semaine dernière lorsque la girafe a ingéré le couvre-chef après qu'un visiteur l'ait lancé dans l'air. Le bonnet a ensuite été capté par une ventilation au plafond et projeté à travers une petite ouverture située au-dessus des fenêtres de la zone d'observation. Il a ainsi atterri dans l'enclos de Fiona, rendant l'objet inaccessible à distance et permettant à la girafe de l'avaler. Ce mécanisme accidentel souligne les vulnérabilités des installations d'observation face aux objets lancés par le public.

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Réactions du zoo et soutien au personnel soignant

Le Zoo de Cincinnati a exprimé sa douleur profonde dans une déclaration officielle publiée sur les réseaux sociaux, affirmant être dévasté par cette perte. L'institution a demandé au public de respecter l'intimité des vétérinaires et des soigneurs qui ont travaillé sans relâche pour tenter de sauver la vie de Fiona. La direction insiste sur le besoin de temps et d'espace pour que le personnel puisse traiter ce deuil, rappelant que la communauté du zoo est elle aussi profondément affectée par cette nouvelle.

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Historique et statut iconique de Fiona

Née en 2017, Fiona est devenue une célébrité internationale en raison de sa naissance prématurée survenue six semaines avant terme. Elle pesait alors seulement 13,2 kilogrammes, un poids exceptionnellement bas pour un nouveau-né de son espèce. Sa survie initiale et sa croissance ont été suivies par des millions de personnes à travers le monde via des publications régulières sur les réseaux sociaux. Chaque étape de son développement a été documentée et célébrée, faisant d'elle un symbole de résilience et d'espoir.

Interventions vétérinaires et limites médicales

Face à l'obstruction, les professionnels de santé animale ont tenté plusieurs interventions pour retirer le bonnet du système digestif de Fiona. Deux examens sous anesthésie ont été réalisés, accompagnés de diverses méthodes pour stimuler la digestion naturelle. Cependant, une opération chirurgicale s'est avérée impossible en raison de la physiologie complexe et unique du système digestif d'une girafe adulte. Ces contraintes anatomiques ont limité les options thérapeutiques disponibles pour résoudre la crise aiguë.