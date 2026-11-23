Le décès suspect de l'ancien chef de la police Gianni De Gennaro, accusé de saboter l'enquête sur le juge Borsellino, choque l'Italie.

Le choc émotionnel et politique secoue l'Italie depuis le week-end dernier, suite à la découverte du corps de Gianni De Gennaro, 78 ans, dans sa résidence secondaire en Toscane. L'ancien chef national de la police italienne a été retrouvé mort samedi matin, près de Grosseto, dans le sud de la région. Les autorités indiquent qu'il s'est donné la mort à l'aide d'une arme à feu, mettant fin à sa vie dans des circonstances entourées d'une profonde mystification et d'une tension extrême.

Une accusation majeure de sabordage judiciaire

Gianni De Gennaro était la cible d'une accusation particulièrement grave portée par le procureur de Caltanissetta, situé au cœur de la Sicile. Il est soupçonné d'avoir délibérément saboté l'enquête relative à l'assassinat du juge Paolo Borsellino, l'une des affaires les plus marquantes de l'histoire judiciaire italienne. L'accusation officielle porte sur le délit de depistaggio , qui consiste à orienter faussement une enquête policière et judiciaire en utilisant de faux témoignages et en détruisant des preuves essentielles.

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Cette accusation a été formulée seulement quelques jours avant le drame. La semaine précédente, le ministère public avait demandé la mise en place d'une mesure de surveillance, spécifiquement un assignation à résidence, afin de contenir De Gennaro pendant la durée des investigations. Cette demande était perçue comme un signal d'alarme sérieux pour les observateurs, soulignant la gravité que les enquêteurs attribuaient à son rôle présumé dans la manipulation des éléments de preuve historiques.

Un passé glorieux de chasseur de la Cosa Nostra

La trajectoire professionnelle de Gianni De Gennaro est indissociable de la lutte acharnée de l'État italien contre la mafia sicilienne, la Cosa Nostra. Entre 2000 et 2007, il a occupé le poste suprême de chef de la police nationale. Cependant, sa réputation s'est forgée dès les années 1980 lorsqu'il est devenu l'un des figures les plus respectées et influentes dans le domaine de la lutte antimafia. Il a travaillé en étroite collaboration avec le juge d'instruction Giovanni Falcone, leur alliance symbolisant la résistance héroïque face à l'omerta.

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Leur travail commun a permis la tenue du maxiprocesso , un procès historique qui a révélé au grand jour l'architecture complexe et hiérarchique de la Cosa Nostra. De Gennaro a joué un rôle décisif en persuadant Tommaso Buscetta, le premier haut placé de la mafia à briser le silence, de coopérer avec la justice. La déposition de Buscetta a été la clé de voûte qui a permis d'inculper les leaders les plus puissants de la pègre sicilienne, transformant la compréhension publique et policière du crime organisé.

L'ombre tragique des meurtres de Falcone et Borsellino

La fin tragique des juges Giovanni Falcone et Paolo Borsellino en 1992 marque un tournant brutal dans l'histoire italienne. Ces deux hommes, qui avaient sacrifié leur vie privée pour traquer la mafia, ont payé de leur existence leur intégrité morale. Giovanni Falcone, sa femme et trois membres de son escorte ont été tués dans l'explosion d'une bombe dissimulée sous la route de l'autoroute près de Palermo. Cette attaque visait spécifiquement à empêcher Falcone de témoigner dans des procédures en cours.

Moins de cinq mois plus tard, Paolo Borsellino a été assassiné devant la maison de sa mère à Palerme, détruit par une bombe installée dans une voiture piégée. Cinq agents de sa protection ont péri avec lui. Ces événements ont profondément marqué le pays, créant une fracture entre une Italie qui exigeait la vérité et une partie de l'ombre où les complots semblaient encore actifs. La mort de De Gennaro ravive immédiatement les doutes sur la résolution définitive de ces crimes, car il existe toujours des zones d'ombre non éclairées.

L'enquête sur le mystérieux carnet rouge

Au centre de la controverse actuelle concernant Gianni De Gennaro se trouve un mystère ancien et persistant : la disparition d'un carnet rouge. Ce document, dans lequel le juge Paolo Borsellino consignait ses propres conclusions et hypothèses d'enquête, était stocké dans sa mallette au moment de son assassinat. La mallette, placée sur la banquette arrière de la voiture, a été retrouvée, mais le précieux carnet avait disparu, suggérant une opération de nettoyage méthodique et rapide sur les lieux du drame.

Les procureurs de Caltanissetta, qui mènent depuis des années des enquêtes sur les manipulations liées aux meurtres de la mafia, soupçonnaient De Gennaro d'avoir un lien avec cette disparition ou avec d'autres formes d'obstruction. La question de savoir qui a pris le carnet et pourquoi reste sans réponse définitive. La demande d'assignation à résidence visait précisément à éclaircir le rôle que De Gennaro a pu jouer dans la gestion, ou la dissimulation, de ces éléments probants cruciaux pour l'histoire de l'État italien.

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Une fin qui ferme la porte à la vérité ?

La réaction immédiate de la famille de la victime, représentée par Manfredi Borsellino, fils du juge assassiné, a été teintée de désespoir et d'appréhension. Il a déclaré que le décès de De Gennaro réduisait drastiquement les chances que la vérité complète sur le meurtre de son père soit enfin exposée. La crainte est que des pans entiers de la vérité soient emportés dans la tombe, laissant les questions sur les potentiels complices ou les protections au sein de l'État sans réponse officielle.

Les médias italiens et les experts, tels que Willem Van Mullem, scrutent désormais le contenu des deux lettres d'adieu laissées par De Gennaro, ainsi que la découverte potentielle d'un disque dur dans ses effets personnels. La Première ministre Giorgia Meloni a exprimé sa shock, tandis que le président du Sénat réclame la publication de ces textes. Cependant, une autre opinion politique considère De Gennaro comme une victime d'une chasse aux sorcières orchestrée par les médias et la justice, illustrant la profonde division sociale autour de cette affaire.

Implications politiques et suites judiciaires incertaines

Le décès soudain intervient alors qu'un jugement important était prévu pour le 1er décembre concernant l'appel du procureur contre la décision de première instance qui avait refusé l'assignation à résidence de De Gennaro. Cette issue tragique rendra ce jugement théorique et sans effet pratique, laissant la procédure dans un état de suspension juridique. L'impact sur la confiance des citoyens envers les institutions de la République est potentiellement dévastateur, rappelant la complexité de la lutte contre les pouvoirs invisibles.

L'Italie fait face à un deuil national mêlé à une crise de confiance institutionnelle. Les questions sur les motivations ultimes de Gianni De Gennaro, sur la teneur réelle de ses dernières confessions écrites et sur la possible existence de preuves numérotées sur le disque dur trouvé resteront les sujets brûlants des prochaines semaines. La quête de vérité pour Paolo Borsellino et Giovanni Falcone, entamée il y a plus de trois décennies, se heurte désormais à une nouvelle barrière, dressée par la mort même de l'un de ses gardiens les plus emblématiques.