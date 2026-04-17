Mort de Maradona : L'ancien médecin personnel clame son innocence et son amour pour la star

Leopoldo Luque, ancien médecin personnel de Diego Maradona, a déclaré son innocence et son affection pour le footballeur lors de sa première comparution au procès sur les circonstances de sa mort. Le neurochirurgien est l'un des sept professionnels de santé jugés pour homicide par négligence. L'accusation soutient que l'équipe médicale a abandonné Maradona à son sort, tandis que la défense évoque une mort naturelle et conteste le scénario d'une longue agonie.

« Je suis innocent », « je l’aimais », a clamé jeudi l’ancien médecin personnel de Diego Maradona , entendu pour la première fois au procès de membres d’une équipe médicale sur les circonstances de la mort, en 2020, de l’idole argentine du football.

« Je veux dire que je suis innocent, et que je regrette profondément sa mort », a déclaré le neurochirurgien Leopoldo Luque, un des principaux accusés des sept professionnels de santé rejugés à San Isidro (près de Buenos Aires) depuis mardi, dix mois après un premier procès avorté. « Je tenais beaucoup à lui, je l’aimais, c’était mon idole et mon ami », a insisté M. Luque, la voix rattrapée par l’émotion, rappelant le rapport qu’il entretenait avec ce patient si particulier, devenu un proche aux dernières années de sa vie. Leoplodo Luque, 44 ans, prenait la parole pour la première fois au procès où il est jugé, avec six autres praticiens (médecin, psychiatre, psychologue, infirmiers) pour « homicide avec dol éventuel », soit des négligences commises en sachant qu’elles peuvent entraîner la mort. Maradona est mort à 60 ans, le 25 novembre 2020, d’une crise cardiorespiratoire couplée à un œdème pulmonaire, seul sur son lit d’une résidence louée, où il était en convalescence après une neurochirurgie simple, pour un hématome à la tête. Tous nient une responsabilité dans le décès, se retranchant derrière leur spécialité, un rôle segmenté. Voire renvoyant la responsabilité sur d’autres. Ils encourent entre 8 et 25 ans de prison. Un premier procès en 2025 avait été annulé, après plus 20 audiences sur deux mois et demie, sur fond de scandale : une des trois juges, avait, à l’insu de tous, collaboré à la production d’une série documentaire sur l’affaire, avec elle-même en vedette. Agonie contestée En ouverture mardi du deuxième, l’accusation a assuré qu’elle démontrerait que la convalescence de Maradona a été « cruelle, lapidaire, dépourvue de tout ». Et que l’équipe médicale a « décidé de ne pas écouter de multiples alarmes », et « abandonné Diego Maradona à son sort, le condamnant à mort ». Leopoldo Luque, parfois interrompu par des exclamations venues des parties civiles, a défendu, comme d’autres accusés, la thèse d’une mort naturelle et d’une certaine façon inéluctable de Maradona. Le diagnostic de l’autopsie est « une insuffisance cardiaque chronique avec cardiomyopathie dilatée, qui s’est décompensée, et aggravée par l’absence de traitement », a-t-il déclaré, citant une des expertises. Insuffisance cardiaque « associée à des substances toxiques », a-t-il souligné. Il contesté le scénario d’une agonie de 12 heures, évoquée par des médecins légistes et reprise par l’accusation. Incompatible selon lui avec les causes du décès. « Je suis absolument certain que cela ne s’est pas produit », a-t-il affirmé. M. Luque a même suggéré que l’œdème pulmonaire relevé sur le corps pourrait avoir été causé par les tentatives insistantes de « réanimer un cadavre ». La seule option Mais il a rappelé que ce n’est pas lui, pourtant neurochirurgien, qui avait opéré Maradona de son hématome à la tête. Et qu’il n’était pas son médecin en 2007, date à partir de laquelle Maradona « n’a plus reçu aucun traitement cardiaque ». Enfin, il a éclairé sa relation avec la star devenue ami, issue comme lui d’un « bidonville » et qui « m’appelait à n’importe quelle heure ». « Bien souvent j’y allais, simplement comme quelqu’un qui l’aime et se soucie de lui », lui conseillant tel ou tel spécialiste. « Si c’est ça être médecin personnel, admettons que je l’étais ». A ce titre de médecin proche, Leopoldo Luque a été pointé du doigt lors du premier procès par divers témoignages, comme l’un des principaux décisionnaires dans l’entourage de la star en déclin. Et mis en cause pour des audios, diffusés à l’audience, où il parle des filles Maradona en termes méprisants. Enfin, il a pris certaines distances avec l’hospitalisation à domicile de Maradona, décision post-opératoire prise en accord entre l’équipe médicale et la famille, dans des conditions aujourd’hui controversées. « J’ai dit explicitement que j’étais neurochirurgien. Pas médecin clinicien, ni psychiatre, ni psychologue (…) J’ai toujours été très clair sur mon rôle », a-t-il souligné. Mais il a reconnu que la convalescence à domicile était la « seule option », dès lors que les filles Maradona refusaient de faire interner leur père de force. Le procès, à raison de deux audiences par semaines, pourrait s’étaler sur trois mois. L’équipe médicale est accusée d’avoir agi avec négligence, entraînant une mort évitable. L’ancien médecin personnel de Diego Maradona, Leopoldo Luque, a plaidé son innocence jeudi lors de sa première comparution au procès des professionnels de santé impliqués dans le décès du footballeur en 2020. Affirmant avoir aimé Maradona comme un ami et une idole, Luque a contesté les accusations d’homicide par négligence, soulignant son rôle de neurochirurgien et non de médecin traitant généraliste. Le procès, qui suit l'annulation d'une première procédure suite à un scandale, vise à déterminer si l'équipe médicale a commis des fautes graves ayant conduit à la mort de la légende du football argentin. L'accusation soutient que Maradona a été abandonné à son sort, tandis que la défense évoque une mort naturelle aggravée par un manque de soins cardiaques antérieurs. Les débats s'annoncent longs et complexes, impliquant des expertises médicales et des témoignages sur les dernières heures de vie du joueur. La défense de Leopoldo Luque repose en partie sur la distinction de ses responsabilités en tant que neurochirurgien, opérant un hématome à la tête de Maradona, par rapport à d'autres aspects de sa santé, notamment cardiaque. Il a rappelé que Maradona n'avait pas reçu de traitement cardiaque adéquat depuis 2007, pointant ainsi une fragilité préexistante. La relation personnelle qu'il entretenait avec Maradona, décrit comme un ami proche issu d'un milieu modeste, est également mise en avant pour expliquer sa présence constante et son soutien. Cependant, des enregistrements audio diffusés lors du procès ont jeté le doute sur sa perception des filles de Maradona, soulevant des questions sur ses motivations et son attitude. La décision de permettre la convalescence à domicile, bien que controversée, aurait été la seule option viable, selon Luque, face au refus de la famille de recourir à une hospitalisation forcée. Ce procès, qui se déroule à San Isidro, près de Buenos Aires, met en lumière les difficultés de gestion de la santé d'une personnalité publique et les responsabilités complexes au sein d'une équipe médicale multidisciplinaire. Les sept professionnels de santé impliqués encourent des peines allant de 8 à 25 ans de prison. La longueur annoncée du procès, qui pourrait s'étendre sur trois mois, témoigne de la complexité des faits et de la nécessité d'examiner minutieusement chaque aspect de la prise en charge de Diego Maradona dans les derniers mois de sa vie. L'espoir des parties civiles est de prouver une négligence manifeste qui a conduit à une mort évitable, tandis que les accusés s'efforcent de démontrer l'absence de lien de causalité directe entre leurs actions et le décès de la star. Les circonstances entourant la mort de Diego Maradona, survenue le 25 novembre 2020, continuent de susciter une vive émotion et de nombreuses interrogations. L'autopsie avait révélé une insuffisance cardiaque chronique et un œdème pulmonaire, mais l'origine de ces problèmes et la qualité des soins prodigués sont au cœur du litige. Le parquet soutient que l'équipe médicale a failli à ses devoirs, ignorant des signaux d'alerte et laissant Maradona dans un état critique. Les témoignages recueillis dépeignent un tableau de négligence, où les spécialités médicales semblent s'être isolées, rendant difficile une approche globale de la santé du patient. L'absence de suivi cardiaque régulier, soulignée par Luque, est un élément crucial qui pourrait modifier la perception de la responsabilité de chacun. La question de savoir si Maradona aurait pu être sauvé avec une prise en charge différente reste une interrogation centrale. Les avocats des parties civiles cherchent à établir une chaîne de fautes, remontant jusqu'à ceux qui avaient la responsabilité ultime de la santé du joueur. La défense, quant à elle, met l'accent sur l'imprévisibilité de certaines conditions médicales et sur les limites imposées par le contexte, notamment le refus de la famille de certaines décisions médicales. La personnalité complexe de Maradona lui-même, ses addictions et son mode de vie, ajoutent une couche supplémentaire de difficulté à l'analyse des faits. Le procès actuel est la dernière tentative de rendre justice dans une affaire qui a profondément marqué l'Argentine et le monde du football, laissant un héritage sportif immense mais aussi un sillage de questions non résolues sur la gestion de la fin de vie d'une icône. L'avenir judiciaire de Leopoldo Luque et des autres professionnels de santé est incertain. Les débats promettent d'être intenses, marqués par des expertises contradictoires et des arguments juridiques complexes. La notion de « homicide avec dol éventuel » implique une connaissance du risque et une acceptation des conséquences potentiellement mortelles, ce qui nécessite de prouver une intention, même indirecte, de nuire ou, à tout le moins, une indifférence face au danger. Les juges devront démêler les responsabilités de chacun, en tenant compte de la spécialité de chaque accusé et de leur rôle au sein de l'équipe. La répétition d'un procès, après l'annulation du premier, souligne la fragilité du processus judiciaire et la nécessité d'une rigueur accrue. La décision finale aura des implications importantes, tant sur le plan juridique que sur la perception publique de la responsabilité médicale. La quête de vérité et de justice dans l'affaire Maradona continue, confrontant les impératifs médicaux, les relations humaines complexes et les enjeux judiciaires dans la douleur de la perte d'un des plus grands footballeurs de tous les temps. Les prochaines audiences devraient apporter des éclaircissements sur les dernières volontés de Maradona, ses relations avec son entourage médical et familial, et les décisions qui ont jalonné sa convalescence. L'opinion publique, attachée à l'image de El Pibe de Oro, suivra avec attention l'évolution de ce procès qui promet de révéler des aspects méconnus de la vie de la star





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