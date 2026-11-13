Mossad et Iran : Benjamin Netanyahu presse Washington pour une reprise du conflit

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu tente de convaincre Donald Trump de reprendre la guerre en Iran. Cette démarche intervient lors de la visite de Washington du directeur du Mossad, Roman Gofman.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu intensifie ses efforts diplomatiques pour persuader les États-Unis de relancer un conflit militaire contre l' Iran. Selon des informations recoupées, il cherche activement à obtenir un engagement ferme de l'administration présidentielle américaine dans cette direction stratégique.

Visite stratégique du chef du Mossad à Washington

Roman Gofman, le directeur du service de renseignement du Mossad, se trouve actuellement à Washington pour des entretiens officiels. Cette visite vise à discuter de la situation géopolitique complexe avec les collaborateurs de l'administration Trump. Ces échanges hautement sensibles portent spécifiquement sur la question d'une reprise des hostilités contre Téhéran. La présence de Gofman marque une étape clé dans la coordination des positions israéliennes avec les décideurs américains.

Also read Cyberattaques contre les frigos en Belgique : pistes iraniennes et tensions politiques

Objectif de Benjamin Netanyahu auprès de l'administration américaine

Le dirigeant israélien souhaite fermement pousser les États-Unis à reprendre le conflit armé. Cette information a été confirmée par le site d'information états-unien Axios. Trois sources différentes ont confirmé ces intentions politiques au sein du gouvernement israélien. L'objectif affiché est de sécuriser un soutien militaire et politique renouvelé contre l'Iran. Cette démarche diplomatique s'inscrit dans une logique de pression maximale exercée sur la capitale américaine.

Advertisement

Implications régionales et tensions diplomatiques

Ces developments accentuent les tensions dans une région déjà fragile. La volonté de relancer un conflit ouvert soulève de nombreuses questions sur la stabilité du Moyen-Orient. Les discussions entre les équipes de Netanyahu et celles de l'administration Trump sont déterminantes pour l'avenir de la région. Une escalade militaire pourrait avoir des répercussions considérables sur les équilibres internationaux. La communauté internationale observe ces mouvements avec une attention particulière.