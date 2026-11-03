Mother Mary sur Prime Video : Anne Hathaway et le thriller musical d'A24

Anne Hathaway incarne une pop star en crise dans Mother Mary, nouveau film d'A24 disponible sur Prime Video. Un rôle exigeant qui rappelle son Oscar pour Les Misérables.

Le cinéma américain offre un panorama riche et varié cette année, avec quatre films majeurs mettant en vedette la star américaine déjà sortis sur les écrans larges. Un cinquième projet, inédit dans les salles françaises, vient de faire son entrée sur la plateforme de streaming Prime Video. Ce nouvel opus porte le titre distinctif de Mother Mary, un film qui s'ajoute à une filmographie déjà dense et impressionnante.

Anne Hathaway confirme sa domination hollywoodienne

La carrière de l'actrice traverse une période particulièrement prolifique alors qu'elle approche ses quarante-quatre ans, anniversaire prévu le douze novembre prochain. Elle est devenue une figure incontournable du paysage cinématographique hollywoodien, confirmant sa capacité à enchaîner les succès critiques et commerciaux. En avril dernier, elle a repris son rôle emblématique de collaboratrice de Meryl Streep dans Le Diable porte Prada 2. Cette suite inattendue s'est révélée être une belle surprise pour le public et la critique, consolidant encore plus son statut d'icône.

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Son parcours récent démontre une versatilité rare. Au début de l'été, elle partageait l'affiche avec Ewan McGregor dans La fin d'Oak Street. Ce film-catastrophe aux dinosaures, souvent comparé à un hommage au style de Steven Spielberg, a connu un demi-échec commercial au box-office. Cependant, cet revers fut vite oublié grâce à son interprétation suivante en juillet. Elle incarnait Pénélope, la femme d'Ulysse, dans une production qui s'est imposée comme l'un des grands triomphes de l'année deux mille vingt-six.

L'automne actuel la voit également en tête d'affiche de Verity. Ce thriller au féminin, bien que n'ayant pas totalement séduit la critique internationale, a enregistré des performances solides au niveau des recettes. Cette constance dans les choix de rôles et les résultats financiers explique pourquoi sa cote reste extrêmement élevée malgré la sortie confidentielle de son nouveau projet.

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Intrigue complexe et dynamique entre deux femmes

Mother Mary, produit par le studio indépendant A24, propose une narration centrée sur une artiste fictive portant ce nom de scène. Le personnage fait référence à une période mystique célèbre associée à l'album Like a Prayer. Les spectacles de Mother Mary se caractérisent par des décors impressionnants et la présence de danseurs, évoquant le gigantisme des tournées mondiales de Taylor Swift. L'intrigue débute alors que la chanteuse vient de traverser un long passage à vide artistique et personnel.

Elle doit relancer incessamment une tournée mondiale pour se remettre en selle professionnellement. Stressée au plus haut point, elle débarque sans prévenir en Angleterre chez Sam Anselm. Cette dernière est une styliste influente qui a façonné l'image de la star et contribué activement à créer sa légende publique. Les retrouvailles entre ces deux femmes sont immédiatement difficiles et tendues.

Mother Mary a rompu brutalement avec Sam, avec qui elle entretenait une relation bien plus intense qu'une simple collaboration professionnelle. Ce face-à-face électrique occupe toute la première partie du film. C'est la section la plus intéressante car elle pose des questions fondamentales sur l'identité artistique. Le film interroge si le succès de la protagoniste repose uniquement sur ses talents musicaux ou tout autant sur son look extravagant et sa construction médiatique.

Une distribution prestigieuse et une bande-son unique

Face à Anne Hathaway, on retrouve Michaela Coel, une excellente actrice afro-anglaise. Son talent avait été remarqué cet été dans The Christophers, aux côtés d'Ian McKellen. Cette performance précédente démontre la qualité du casting principal. Néanmoins, le récit déçoit ensuite en s'égarent dans un rêve symbolico-mystique jugé assez fumeux par certains observateurs. Malgré ces imperfections narratives, le film ne manque pas d'atouts majeurs.

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Le projet bénéficie d'une bande-son exceptionnelle composée de chansons inédites. Ces titres ont été écrits par Jack Antonoff et Charli XCX, deux figures majeures de l'industrie musicale contemporaine. Anne Hathaway interprète elle-même ces compositions vocales. Cette exigence artistique n'est pas nouvelle pour elle. Elle avait déjà remporté l'Oscar du meilleur second rôle féminin en incarnant Fantine dans l'adaptation cinématographique de la comédie musicale Les Misérables.

Ce retour aux sources musicales dans Mother Mary sert de pont entre ses réussites théâtrales passées et ses projets actuels. Bien que le film ait connu une carrière très confidentielle aux États-Unis, cela n'entame en rien la popularité grandissante de l'actrice. Sa capacité à assumer des rôles complexes et musicaux continue de fasciner le public international. L'arrivée sur Prime Video permet enfin à un plus large public francophone de découvrir cette œuvre singulière.