Alex Marquez et Bezzecchi montrent la vitesse à Portimao. Marc Marquez vise son titre tandis que Jorge Martin et Bezzecchi restent dans la course.

Alex Marquez, pilote officiel de l'écurie Gresini sur Ducati, a marqué les esprits lors des sessions d'entraînement à Portimao. Le Catalan a établi le meilleur temps du circuit de 4,6 km en bouclant un tour en 1 minute et 37 secondes, précis à 350 millièmes. Cette performance a eu lieu vendredi lors de la séance d'entraînement officiel du Championnat du monde de MotoGP.

Bezzecchi confirme son rythme dominical

Paolo Bezzecchi a été la révélation de cette fin de semaine au Portugal. L'Italien a réalisé le premier chrono lors des premiers essais libres dans la matinée de vendredi. Il a ensuite consolidé sa position en décrochant le troisième temps lors de la séance de l'après-midi. Sa régularité et sa vitesse en font un adversaire redoutable pour le reste du plateau lors des qualifications et des courses à venir.

Also read L'égalité salariale en Europe ne sera pas atteinte avant 2050 selon la commissaire Hadja Lahbib

Marc Marquez et Martin visent la couronne

Marc Marquez, frère aîné d'Alex, occupe une position stratégique pour remporter son huitième titre mondial. Il a réalisé le sixième temps des séances de vendredi. Il devrait décrocher ce titre historique à l'issue du sprint prévu samedi ou de la course dominicale. Son rival direct, Jorge Martin, s'est qualifié directement pour la deuxième séance de samedi. Martin a bouclé sa performance en dixième position, maintenant la pression sur son frère.

Advertisement

Un duel serré au classement provisoire

Le Catalan aux sept couronnes mondiales en MotoGP, Marc Marquez, détient une avance de 60 points au classement provisoire sur le Madrilène Jorge Martin. Ce dernier avait été sacré champion en 2024. L'écart est encore plus important avec Paolo Bezzecchi, qui compte 74 points de retard. Bezzecchi surfe sur sa victoire acquise au Qatar le 8 novembre. Sur le plan mathématique, l'Italien conserve encore l'espoir de prétendre à son premier titre mondial dans cette catégorie reine.