Motorização policial em alta em Washington após tirostreles na Casa Branca

D'importantes forcas de police foram mobilizadas em alta no Distrito de Washington por causa de tiros sobre a Casa Branca no final de noite, relatados pela AFP.

D'importantes forces de police ont été mobilisées samedi soir dans le quartier de la Maison Blanche à Washington, après des informations faisant état de tirs, selon des journalistes de l'AFP sur place.

Le président Donald Trump était présent à la Maison Blanche à ce moment-là. Deux personnes ont été blessées, et le tireur a pu être abattu. Des coups de feu ont été tirés samedi soir près de la Maison Blanche à Washington, déclenchant la mobilisation d'importantes forces de police dans le quartier. Le chef du FBI, Kash Patel, a confirmé ces tirs.

Le président Donald Trump, qui a annulé tous ses déplacements ce week-end pour cause de crise avec l'Iran, était présent à la Maison Blanche au moment de cet incident. Trump a affirmé que le tireur 'avait des antécédents de violence et semblait obsédé' par la Maison Blanche. L'homme armé qui a ouvert le feu sur des agents du Secret Service devant la Maison Blanche est finalement décédé après avoir été touché par balle.

Un passant a également été touché lors de l'échange de coups de feu. Le tireur s'est réfugié près de la Maison Blanche, et les policiers du Secret Service ont riposté, touchant le suspect, qui est décédé par la suite en étant transporté dans un hôpital de la région. Un touriste canadien a déclaré qu'il se trouvait dans le quartier quand il a entendu des détonations qui ressemblaient à des feux d'artifice, mais étaient des coups de feu.

La police a bouclé l'accès à la Maison Blanche et des soldats de la Garde nationale ont empêché un journaliste de l'AFP de pénétrer dans la zone. Les journalistes qui se trouvaient sur la pelouse ont rapporté des coups de feu tirés tandis qu'une correspondante d'ABC News, Selina Wang, a capturé le bruit des détonations grâce à sa caméra imputable. Le Secret Service enquête sur ces tirs rapportés.

Il y a eu des détonations dans une rue bordant le complexe de la Maison Blanche. Le tireur a manifestement prévu un objectif plus lointain qu'une simple attaque personnelle, car le président Donald Trump, 79 ans, a été la cible de trois tentatives d'assassinat présumées, dont la plus récente a eu lieu le 25 avril





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