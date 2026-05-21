Mouvement Réformateur absent de réunion sur la Charte de la démocratie

Le Mouvement Réformateur n’a pas participé ce jeudi matin à une réunion organisée à l’initiative du président du PS, Paul Magnette, consacrée à l’actualisation de la Charte de la démocratie et du code de bonne conduite. Georges-Louis Bouchez, président du MR, a justifié cette absence en raison de divergences de fond sur la lutte contre les extrémismes.

Le Mouvement Réformateur n’a pas participé ce jeudi matin à une réunion organisée à l’initiative du président du PS, Paul Magnette , consacrée à l’actualisation de la Charte de la démocratie et du code de bonne conduite .

Une absence que Georges-Louis Bouchez justifie par des divergences de fond sur la lutte contre les extrémismes. Dans une lettre adressée à Paul Magnette, le président du MR explique que son parti refuse de limiter le débat à la seule extrême droite et qu’il ne participera pas à la réunion consacrée à l’actualisation de la Charte de la démocratie.

« Nous ne souhaitons pas cautionner, par notre présence, un dispositif qui prétend parler au nom de la démocratie tout en fermant les yeux sur l’extrême gauche et les partis communautaristes, et en stigmatisant la droite libérale », écrit Georges-Louis Bouchez. Le président des libéraux francophones reproche également au PS de ne pas adopter la même fermeté à l’égard d’autres formations politiques.

« Vous vous dites prêt à tracer une ligne rouge face à l’extrême droite, mais vous refusez de tracer une ligne équivalente face à l’extrême gauche et aux partis ouvertement communautaristes », affirme-t-il, en citant notamment le PTB et « des formations comme celle de Fouad Ahidar ». Dans son courrier, Georges-Louis Bouchez avertit aussi que si la charte devait être modifiée dans le sens proposé par le PS, « le Mouvement Réformateur se considérera comme délié de ce texte ainsi que du précédent ».

« Le Mouvement Réformateur sera toujours disponible pour travailler à un cordon sanitaire politique qui protège réellement la démocratie contre tous ses ennemis, et pas seulement contre ceux qui arrangent la gauche », conclut-il. Du côté du PS, cette nouvelle absence est vivement regrettée.

Contacté après la réunion, le parti socialiste déplore « le refus du président du MR de venir autour de la table » et estime qu’il refuse « le débat qui porte justement sur la lutte contre les extrêmes ».

« Ce matin la réunion de travail s’est bien tenue en présence de l’ensemble des partis francophones démocratiques sauf le MR, c’est regrettable », ajoute le PS. Dans l’après-midi, Paul Magnette a répondu à Georges-Louis Bouchez dans un nouveau courrier. Le président socialiste demande au MR de clarifier sa position concernant le cordon sanitaire.

« Pouvez-vous indiquer, pour éviter toute ambiguïté, si aujourd’hui vous considérez que votre signature en 2022 de la Charte de la démocratie et du code de bonne conduite n’est plus valable ? », interroge-t-il. Paul Magnette rappelle également que le MR n’a participé à aucune des réunions organisées depuis plusieurs mois sur ce dossier.

« Depuis novembre 2025, malgré des invitations restées ouvertes durant des mois, vous avez choisi de ne pas venir, tant lors des réunions politiques que des réunions techniques », écrit-il. Le président du PS reproche en outre au MR de ne pas avoir proposé d’amendements au texte.

« Vous n’avez déposé aucun amendement aux textes que vous dénoncez aujourd’hui et vous avez refusé de participer aux échanges qui ont pourtant permis de faire évoluer le projet au fil des réunions. » Et de conclure : « À force d’éviter le débat et de refuser toute contribution concrète, cette absence répétée révèle une ambiguïté politique qui ne peut désormais plus être masquée par rapport à votre positionnement politique et au respect de la Charte de la démocratie.

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