L'extreme-vétéran Mr. Grammy tourne sur le podium Aperol Spritz pour Extrema Outdoor, un festival qui a commencé à Ibiza et a évolué au fil des ans. Il sera accompagné de DJ Samm et Ajna, qui joueront un set ensemble sur district 6. Le duo techno limbourgeois Joyhauser apparaîtra également sur le festival.

L'extreme-vétéran Mr. Grammy tourne sur le podium Aperol Spritz . Le podium Aperol Spritz est peut-être un endroit où vous ne vous attendez pas à rencontrer des artistes exceptionnels, mais il vaut la peine de passer un moment avec Mr. Grammy .

Il est le seul DJ qui a joué sur toutes les 16 éditions de Extrema Outdoor. La relation entre Mr. Grammy et Extrema Outdoor a commencé à Ibiza.

"J'ai rencontré le organisateur là-bas et il m'a expliqué son plan. Un jour, j'ai reçu un appel pour savoir si je voulais venir jouer sur Extrema Outdoor en Belgique. Je n'ai pas hésité : 'Je suis dans', Le festival ressemblait à 16 ans déjà à une autre époque. À la première édition, il y avait environ 8 000 spectateurs, mais ce week-end, il y a place pour 28 000 personnes par jour.

L'afro-house représente l'autre côté du spectre musical : chaud, développé et beaucoup moins axé sur les coups rapides. Les DJ Samm et Ajna s'intègrent parfaitement dans ce schéma. Les deux Antwerpiens ont des carrières solos très réussies - Samm est soutenu par la crew allemande Keinemusik, la plus grande marque du genre - mais les artistes jouent désormais un set ensemble. C'est ce qu'ils font sur district 6, le podium entre les arbres.

"Nous venons juste d'y passer et c'est super sympa", ont-ils dit à Studio Brussel. "C'est délicieux, surtout lorsque vous jouez avec deux", disent les DJ's. "Nous allons montrer au public toutes les facettes de la house music. " Le duo techno limbourgeois Joyhauser apparaît souvent sur des scènes lointaines comme l'Amérique du Sud, mais les fans belges ne les voient pas souvent. Pour Extrema Outdoor, ils descendent volontiers dans le Limbourg





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