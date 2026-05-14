Multiple arrests during controversial Jerusalem flag march

Thousands of Israelis marched through Jerusalem with Israeli flags, including the Muslim neighborhood, leading to arrests and confrontations. The Palestinian residents of Jerusalem view the annual march as a provocation. The march commemorates the Israeli occupation of East Jerusalem during the 1967 Six-Day War and the West Bank.

Meerdere mensen zijn donderdag gearresteerd tijdens de omstreden vlaggenmars door de Oude Stad van Jeruzalem. Dat meldt de politie donderdagavond. Tienduizenden Israëli's trokken zwaaiend met Israëlische vlaggen door de stad, inclusief de moslimwijk.

Er zijn volgens de politie verschillende arrestaties verricht na 'incidentele confrontaties en gewelddadigheden'. De Palestijnse inwoners van Jeruzalem beschouwen de jaarlijkse mars als een ernstige provocatie. De mars wordt gehouden op Jeruzalemdag en viert de Israëlische bezetting van Oost-Jeruzalem tijdens de Zesdaagse Oorlog van 1967, waarin Israël ook de Westelijke Jordaanoever veroverde. De Palestijnen claimen de bezette gebieden voor hun eigen staat, met Oost-Jeruzalem als hoofdstad.

Lokale media meldden dat sommige deelnemers aan de vlaggenmars donderdag haatdragende slogans riepen, waaronder 'dood aan de Arabieren'. Volgens de krant Haaretz vielen nationalistische Israëli's nog voor de mars van start ging Palestijnse inwoners aan en beschadigden ze winkelramen. Andere media meldden confrontaties tussen demonstranten en inwoners, evenals pro-Palestijnse activisten. Beelden die door verschillende media zijn gepubliceerd, tonen stoelen die door de lucht vliegen.

Israëlische journalisten ter plaatse meldden ook dat ze werden aangevallen door deelnemers aan de mars. De meeste winkels in de omgeving waren naar verluidt gesloten uit vrees voor geweld, aangezien de mars al vele malen eerder tot confrontaties heeft geleid. Volgens berichten in de media zijn er duizenden veiligheidstroepen ter plaatse ingezet.

Ondertussen zwaaide de extreemrechtse Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, met een Israëlische vlag op de Tempelberg, zoals deze bij joden bekendstaat, wat voor de Palestijnen opnieuw een provocatie vormde





