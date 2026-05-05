Mutation militaire : un père craint de perdre le contact avec son fils

Un militaire namurois dénonce le manque de prise en compte de sa situation familiale par l’armée suite à une mutation envisagée à Arlon. Il craint de ne plus pouvoir être présent pour son fils de trois ans.

Un militaire namurois, que nous appellerons Alain pour préserver son anonymat, se trouve confronté à une situation délicate suite à une mutation envisagée par l’ armée .

Père d’un garçon de trois ans, élevé en garde partagée depuis sa séparation avec la mère, Alain considère son rôle parental comme sa priorité absolue. Il exprime son attachement profond à son fils et son désir de profiter pleinement de chaque instant passé avec lui. Après six années de service militaire, il reçoit l’annonce d’une mutation vers Arlon, une ville située à près de 130 kilomètres de son domicile.

Cette distance représente un obstacle majeur pour lui, compte tenu de son engagement envers son enfant et de la nécessité de maintenir une présence active dans sa vie. Alain traverse une période émotionnellement difficile depuis sa séparation et bénéficie du soutien d’un psychologue au sein de l’armée. Il confie craindre pour son équilibre mental si la mutation devait se concrétiser, soulignant l’importance de la proximité avec son fils pour son bien-être psychologique.

Il a tenté de faire part de sa situation à ses supérieurs hiérarchiques, espérant une compréhension et une prise en compte de ses préoccupations familiales. Cependant, ses démarches se sont avérées infructueuses. Il dénonce un manque de considération des situations personnelles au sein de l’armée, constatant des inégalités dans l’attribution des mutations.

Il observe que certains militaires, résidant à proximité de leur lieu de travail, ne sont pas concernés par des déplacements importants, tandis que d’autres se voient imposer des trajets contraignants sans tenir compte de leurs obligations familiales. Afin de trouver une solution, Alain a saisi les services sociaux de l’armée, mais il s’est heurté à une nouvelle impasse.

Il lui a été indiqué qu’une intervention ne serait possible qu’une fois une date de départ officielle fixée, ce qui le laisse dans l’incertitude et l’impuissance. La Défense, contactée par notre rédaction, affirme que les militaires ont la possibilité de faire valoir leur situation personnelle et familiale lors d’une mutation. Une enquête peut être menée afin d’évaluer objectivement la situation et la Direction des Ressources humaines s’engage à prendre en compte les conclusions de cette enquête.

La Défense souligne également que les souhaits et les attentes des militaires sont analysés lors de l’attribution des affectations, mais que les besoins de l’organisation restent prioritaires. La situation familiale est prise en considération « dans la mesure du possible », selon les termes utilisés. L’institution assure par ailleurs qu’elle veille à répartir équitablement les mutations contraignantes sur l’ensemble des carrières. Malgré ces assurances, Alain reste préoccupé par l’impact de cette mutation sur sa relation avec son fils.

Il exprime sa crainte de ne plus pouvoir être présent pour son enfant et de voir son rôle de père compromis. Il insiste sur le fait que ce n’est pas la distance en elle-même qui l’effraie, mais la perspective de perdre sa capacité à assurer une présence active et significative dans la vie de son fils.

Sa situation soulève des questions importantes sur l’équilibre entre les exigences du service militaire et les responsabilités familiales, ainsi que sur la nécessité d’une prise en compte plus humaine et individualisée des situations personnelles au sein de l’armée. Il est crucial que les forces armées trouvent des solutions permettant aux militaires de concilier leur devoir envers leur pays et leur engagement envers leur famille, afin de préserver leur bien-être et leur efficacité opérationnelle





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Armée Mutation Famille Père Garde Partagée Psychologie Défense Ressources Humaines Bien-Être Équilibre Vie Privée-Vie Professionnelle

United States Latest News, United States Headlines