MV Hondius, un foyer d'hantavirus à bord, a accosté à Rotterdam

Le navire de croisière MV Hondius, touché par un foyer d'hantavirus, a accosté à Rotterdam. L'équipage sera placé en quarantaine avant la désinfection complète du paquebot.

Le navire de croisière MV Hondius, touché par un foyer d'hantavirus qui avait suscité l'inquiétude début mai, a accosté à Rotterdam. L'équipage sera placé en quarantaine avant la désinfection complète du paquebot.

Le MV Hondius, le navire de croisière qui a suscité l'inquiétude mondiale à l'annonce début mai de l'apparition d'un foyer d'hantavirus à son bord, a accosté dans le port néerlandais de Rotterdam lundi, ont constaté des journalistes de l'AFP. Les 27 membres d'équipage et le personnel médical toujours à bord du paquebot vont débarquer puis seront placés en quarantaine, avant que le bâtiment ne subisse une procédure de désinfection et de nettoyage.

Il s'agit de 17 ressortissants philippins, quatre néerlandais, quatre ukrainiens, un russe et un polonais. Cet épisode d'hantavirus, virus rare pour lequel il n'existe ni vaccin ni traitement spécifique, a fait trois morts et contraint les autorités d'une vingtaine de pays à placer les cas suspects et contact sous surveillance ou quarantaine. Même si, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la contagion humaine nécessite un contact très proche.

'Le risque pour la santé publique a été réévalué à la lumière des informations les plus récentes disponibles, et le risque global reste faible', a réaffirmé l'OMS dans un bulletin d'évaluation publié au cours de la soirée dimanche. Le virus a cependant une période d'incubation de plusieurs semaines, ce qui signifie que d'autres cas parmi les occupants du navire pourraient apparaître à l'avenir, selon l'OMS.

A ce jour, le virus a été confirmé chez sept patients, avec un autre cas probable, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles après la confirmation d'un nouveau cas au Canada dimanche soir. Une grève comme en 1996 ? Un syndicat de l'enseignement estime que la ministre est 'butée et obstinée'.

'On est là pour dissuader les collègues de rentrer' : dans cette école liégeoise, les enseignants sont déterminés à l'entame de... deux semaines de grève. Un délit de sale gueule ? Le chien de Logan est considéré comme 'dangereux' par sa commune, s'il vivait ailleurs la situation serait peut-être différente, voici pourquoi. Plus de présence au Qatar que dans une commission parlementaire ?

Georges-Louis Bouchez taclé par un député DéFIPluie de drones sur Moscou ? L'Ukraine frappe la Russie et estime que l'opération est 'tout à fait justifiée'. L'Europe doit-elle fermer les frontières face à l'épidémie d'Ebola ? Cela risque d'entraîner des mouvements sous le radar.

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