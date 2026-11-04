Découvrez vos dates de départ en retraite et les montants nets de votre pension complémentaire sur myPension.be. Détails sur les délais pour la pension légale et l'impact de la réforme.

La plateforme numérique myPension.be offre désormais aux citoyens belges un accès direct et immédiat aux informations essentielles concernant leur situation pensionnelle. Les assurés peuvent consulter dès aujourd'hui leur date de départ en retraite la plus précoce, un outil crucial pour la planification financière personnelle et professionnelle.

Ce nouvel accès s'étend également aux pensions complémentaires, permettant aux utilisateurs de visualiser le montant net futur attendu. Cette fonctionnalité transparente vise à clarifier les attentes financières pour ceux qui ont bâti des droits supplémentaires au-delà du système légal de base.

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Montants des pensions légales disponibles

Le montant exact de la pension légale reste inaccessible pour la plupart des utilisateurs jusqu'à la seconde moitié de l'année prochaine. Cette limitation technique s'explique par le traitement des données accumulées jusqu'à présent, qui nécessite un calcul finalisation complexe avant d'être rendu public.

Les citoyens qui sont éligibles à la retraite au cours de l'année en cours bénéficient toutefois d'une exception notable. Pour ces personnes, le montant de leur pension légale est déjà connu et visible, car la réforme gouvernementale fédérale actuelle n'a aucun impact sur leur situation immédiate.

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Pour les autres, le montant de la pension légale ne sera disponible qu'à partir de la seconde moitié de l'année prochaine. Cette attente supplémentaire crée une incertitude temporaire pour les projets à moyen terme, nécessitant de la part des assurés une certaine patience jusqu'à la libération des données complètes.

Intégration des plans de pension complémentaires

Les utilisateurs peuvent désormais obtenir une vue globale unifiée de leur pension complémentaire à la retraite légale. Ce tableau récapitulatif agrège toutes les informations provenant des différents plans de pension auxquels ils adhèrent.

Ce système d'affichage présente systématiquement les montants en net, facilitant ainsi la compréhension réelle du pouvoir d'achat futur. Les travailleurs peuvent ainsi évaluer précisément leurs revenus de substitution sans devoir multiplier les sources d'information ou les calculs manuels complexes.

Positionnement de la Federale Pensioendienst

La Federale Pensioendienst reste l'autorité de référence pour toute question relative à cette transition numérique et aux droits pensionnaires. L'administration demande expressément aux citoyens de faire preuve de patience compte tenu des délais de traitement actuels.

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Les délais d'attente sont plus longs que la normale en raison des ajustements liés à la réforme de la pension en cours. Cette mesure administrative vise à garantir l'exactitude des chiffres diffusés sur la plateforme officielle avant leur mise en ligne.

L'autorité priorise actuellement les demandes des personnes qui partent à la retraite cette année ou l'année prochaine. Cette stratégie de tri permet de concentrer les ressources humaines sur les cas les plus urgents et les plus sensibles pour les assurés concernés.

Contexte technologique et mises à jour Google

Google a lancé une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de choisir les sources qu'ils voient en premier dans les résultats de recherche. Cette évolution de l'algorithme aide les lecteurs à ne pas manquer les dernières nouvelles de sources spécifiques comme VRT NWS.